Inserita in Cultura il 28/07/2018 da Direttore Torretta - Inaugurazione della mostra "Dada Design"

Ieri sera si è svolta, come da programma, l´inaugurazione della mostra a Torretta, presso il Piccolo Museo Etnografico, sito in Piazza Croci, riaperto al pubblico dopo vent’anni di oblio.

Interessanti le modalità organizzative, curate dall´associazione Beni Culturali Sicilia.

Tra i presenti il dottor Lo Cascio per l´Anas, il responsabile per il teatro proveniente dalla Puglia e Alessandra Gioiosa in sostituzione del portavoce.

L´iniziativa che è stata particolarmente apprezzata dal pubblico. Essa vuole, in qualche modo, segnare un elemento importante: la cultura e la storia che consentono di costruire un futuro migliore.