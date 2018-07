Inserita in Cultura il 25/07/2018 da Direttore Gulliver - E se diventi farfalla Venerdì 27 luglio, alle ore 19.00, presso il Centro Polivalente “Villa Francesca”, in via degli Elimi 9, a Mazara del Vallo, per il progetto "E se diventi farfalla" finanziato da Con i Bambini, di cui Solidarietà e Azione è la realtà responsabile su Mazara, si terrà il secondo appuntamento della rassegna teatrale dedicata ai bambini e ai genitori, curata da Oliver e inserita nella rete dei Teatri di Paglia.

Nell’anfiteatro all’aperto di Villa Francesca andrà in scena Gulliver , Viaggio nella terra di Lilliput, spettacolo tratto dal romanzo di Jonathan Swift, di e con Dario Frasca e Laura Scavuzzo, produzione Piccolo Teatro Patafisico.

Lemuel Gulliver è un medico inglese che decide di raccontare i suoi viaggi per il mare, le isole e le terre raggiunte. In seguito a queste esplorazioni comprenderà tanto della natura dell’uomo, le sue piccolezze e gli aspetti più nobili. In questo primo viaggio a Lilliput si trova ad affrontare la paura del diverso da parte di una civiltà di omini alti all’incirca 15 centimetri incapaci di risolvere le futili controversie con i vicini abitanti di Blefuscu. Gulliver scoprirà quanto si difficile conquistare la fiducia del piccolo popolo e sarà costretto a fuggire per trovare pace altrove. Il suo viaggio però è ancora lontano dal volgersi al termine e gli riserverà non poche sorprese, pericoli, gioie e delusioni.

Utilizzando le tecniche di trasformismo i due attori impersoneranno tutti i personaggi della storia. Le musiche eseguite dal vivo rievocano l’Inghilterra del 1700, i cambi d’abito eseguiti a vista rendono lo spettacolo ritmato e sorprendente.



Ingresso libero fino ad esaurimento posti, consigliata prenotazione

INFO Solidarietà ed Azione Cooperativa Sociale ONLUS Via A. Castiglione, 20 | 91026 - Mazara del Vallo (TP) site solidarietaeazione.org / @ solidarietaeazione@libero.it

Centro Polivalente “Villa Francesca” Via degli Elimi, 9 | Mazara del Vallo (TP)

Prenotazioni: 320 3388740 / 347 9226357

Il progetto “E se diventi farfalla” è finanziato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nato da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

"E se diventi Farfalla" è un progetto nazionale che mette insieme 9 Regioni italiane (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto, Basilicata, Toscana). Ente capofila è la cooperativa Zaffiria. Solidarietà e Azione è un partner della rete nazionale ed è la realtà attraverso la quale il progetto arriva a Mazara.