NEL LIBRO DI MAURI LUCCHESE LO SPLENDORE DELLA CAPPELLA PALATINA DOMANI LA PRESENTAZIONE

“La Real Palatina. Ori e fasti della Cappella più bella del mondo” è il titolo della nuova opera dell’artista palermitano Maurizio Lucchese, in arte Mauri Lucchese, che sarà presentata domani 25 luglio a Palermo, presso gli spazi del Country DiscoClub in viale dell’Olimpo 3 , a partire dalle 18:00.

Il libro, pubblicato da MA.LU. Edizioni, descrive con accuratezza la bellezza dell’edificio secondo gli studi accademici e di architettura compiuti dall’autore, allievo di Renato Guttuso e attento conoscitore delle vicende artistiche e culturali di Palermo.

“La Cappella Palatina – afferma Lucchese – riunisce in sé un tutto armonico di rara bellezza ed essa, più di qualunque altro monumento della Sicilia, concretizza negli aspetti migliori la civiltà isolana dell’epoca normanna”.

La parte fotografica della pubblicazione, che evidenzia lo splendore del gioiello arabo normanno conservato dentro il Palazzo Reale e ammirato in tutto il mondo, è stata curata da Marco Torcivia, presente all’evento insieme all’autore.

Il libro sarà presentato dalla giornalista Marianna La Barbera insieme al professore Luciano Maria D’Angelo e a Ketty Tamburello, che ha realizzato la prefazione.

L’iniziativa, a cura di Daniela Martino Eventmanager , si concluderà con un aperitivo offerto ai partecipanti.

L’ingresso è libero.