Incendi: Difesa, nuovo intervento elicottero Aeronautica Militare in Sicilia

Si è concluso nel tardo pomeriggio di oggi l’intervento di un elicottero HH-139A dell’Aeronautica Militare in servizio di allarme antincendio, attivato per spegnere un incendio divampato nella zona di Montefiascone Monreale, in provincia di Palermo. L’equipaggio, appartenente all’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue) di Trapani Birgi, è decollato su ordine del Comando Operazioni Aeree (C.O.A.) di Poggio Renatico (Fe), in coordinamento con la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) della Regione Sicilia. L’incendio è stato domato dall’elicottero dopo undici sganci e il rilascio di circa 7.700 litri di acqua utilizzando l’apposita benna di cui il mezzo è dotato. L’HH-139A fa parte degli assetti delle Forze Armate che il Ministero della Difesa ha messo a disposizione per la campagna antincendi boschivi di quest’anno in Sicilia a seguito di un accordo siglato lo scorso 8 giugno con la Protezione Civile Nazionale e con la Regione Sicilia. Oltre all’assetto dell’Aeronautica Militare, pronto a partire dalla base di Trapani, il dispositivo messo in campo dalla Difesa prevede un elicottero AB-412 dell´Esercito Italiano nella base di Sigonella e un SH-212 della Marina Militare nella base di Catania. L’antincendio è una delle capacità duali che l’Aeronautica Militare, in concorso con le altre Forze Armate, mette a disposizione della collettività nei casi di pubblica utilità o in occasioni di calamità, operando in questo caso in stretto contatto e a supporto delle diverse agenzie e corpi dello Stato impegnati nei soccorsi a terra e in volo. L’82° Centro C.S.A.R. è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, 365 giorni l´anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando in qualsiasi condizione meteorologica. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7200 persone in pericolo di vita.