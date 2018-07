Inserita in Economia il 24/07/2018 da Direttore L´Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare offre formazione e opportunità di lavoro per 80 persone con disabilità in 16 regioni italiane UILDM APRE IL BANDO PER LA SELEZIONE DEI DESTINATARI DEL PROGETTO ´PLUS´



Milano, 24 luglio 2018 – UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - lancia il bando per la selezione di 80 giovani da inserire nel progetto ´PLUS´, l´iniziativa di inclusione socio-lavorativa per le persone con disabilità che ha vinto il primo bando "unico" previsto dalla riforma del Terzo Settore, emesso lo scorso novembre e finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il progetto, realizzato insieme ai partner Movimento Difesa del Cittadino, Anas Puglia – Associazione Nazionale di Azione Sociale e Associazione Atlantis 27, intende migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità favorendone, incoraggiandone e promuovendone l´inserimento lavorativo, sociale e territoriale attraverso un percorso di orientamento, formazione e job coaching.

Il bando è aperto a giovani con disabilità di età compresa fra i 18 e i 40 anni interessati all´inserimento nel mercato del lavoro. Alle partecipanti donne vengono riservate 11 adesioni su 16. A partire da martedì 31 luglio e fino a giovedì 20 settembre è possibile inviare le candidature via mail all´indirizzo: direzionenazionale@pec.uildm.it

"L´inclusione sociale delle persone con disabilità, che UILDM promuove sin dalla sua nascita nel 1961 - dichiara Marco Rasconi, presidente nazionale UILDM – passa anche attraverso il lavoro, grazie al quale si costruisce l´autonomia dell´individuo e si alimentano la sua volontà e la sua dignità. Con questo progetto vogliamo trasmettere con forza il messaggio che l´assunzione di una persona con disabilità non è un obbligo ma una risorsa."

In Italia si stima che siano circa 4 milioni 360 mila le persone che hanno una disabilità, cioè il 7,2% della popolazione. Secondo l´Osservatorio nazionale della salute nelle regioni italiane, la percentuale di disabili tra 45 e 64 anni occupata è il 18% (contro il 58,7% della popolazione generale per la stessa fascia d´età) con rilevanti differenze di genere. Infatti, risulta occupato il 23% degli uomini con disabilità (contro il 71,2% degli uomini del resto del Paese) e solo il 14% delle donne (contro il 46,7%).

IL PROGETTO

Il progetto ´PLUS´ consiste nell´attivazione di borse formazione lavoro, avrà una durata di 18 mesi e si svolgerà in 16 regioni, coinvolgendo almeno 5 persone con disabilità dai 18 ai 40 anni (5 per ogni regione).

Prevede due attività principali: nella prima i partecipanti seguiranno un corso di formazione professionale della durata di 40 ore attraverso cui verranno loro offerti gli strumenti necessari per promuovere l´autonomia personale e sociale e acquisire una modalità lavorativa e relazionale adeguata. In seguito saranno supportati nell´inserimento lavorativo in aziende, cooperative o enti pubblici attraverso tirocini formativi della durata di 30 ore, allo scopo di mettere in pratica quanto imparato in aula e poter avere un primo accesso al mondo del lavoro. Per ciascun beneficiario sarà rilevato il grado di capacità, autonomia e attitudine personale, al fine di creare un cv e individuare la sede e il tipo di tirocinio più opportuni.

La seconda attività prevede la creazione di uno sportello di accoglienza e ascolto, gestito autonomamente da persone con disabilità, con l´obiettivo di fornire consulenza e assistenza all´inserimento nel mondo del lavoro. Parteciperanno a questa seconda attività 32 persone selezionate tra gli 80 destinatari iniziali.

I REQUISITI DI ACCESSO AL PROGETTO

Per l´ammissione alla selezione i candidati devono possedere al momento della presentazione della domanda di partecipazione i seguenti requisiti:

Affezione da disabilità fisica e/o sensoriale ai sensi della legge 104/92; Età compresa fra i 18-40 anni; Grado di volontà/interesse espressa in numero (n.1 tanto – n. 2 poco – n. 3 per niente) di inserimento nel mercato del lavoro; Requisiti indicati dall´art.1, c.1 legge 68/99; art.1 commi 1,2 e 3 dpr 333/2000; art. 18 legge 68/99 – legge 407/98 – d.lgs. 151/15. A parità di punteggio si terrà conto della minore età.

I 32 partecipanti alla seconda attività saranno selezionati tra gli 80 destinatari iniziali e dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

Affezione da disabilità fisica e/o sensoriale ai sensi della legge 104/92; Età compresa fra i 18-40 anni; Grado di volontà/interesse/attitudine/capacità imprenditoriale espressa in numero (n.1 tanto – n. 2 poco – n. 3 per niente) Seguirà un colloquio orale volto alla verifica degli aspetti motivazionali e delle skills operative del candidato.

LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SUL TERRITORIO

Le associazioni che fanno parte di ´PLUS´ sono impegnate in questi mesi sul territorio per la presentazione del progetto. Sabato 14 luglio si è tenuta una presentazione nazionale a Roma, alla quale seguirà la prossima il 21 agosto in Puglia a Monopoli.

UILDM nasce nel 1961 con l´obiettivo di promuovere l´inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso l´abbattimento di ogni tipo di barriera, e sostenere la ricerca scientifica e l´informazione sulle distrofie e le altre malattie neuromuscolari. Ha una presenza capillare sul territorio grazie alle 66 Sezioni locali, i 3.000 volontari e i 10.000 soci, che sono punto di riferimento per circa 30.000 persone. UILDM svolge un importante lavoro in ambito sociale e di assistenza medico-riabilitativa ad ampio raggio, gestendo anche centri ambulatoriali di riabilitazione, prevenzione e ricerca, in stretta collaborazione con le strutture universitarie e socio-sanitarie.