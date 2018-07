Inserita in Tempo libero il 24/07/2018 da Direttore Domenica 5 agosto 2018 Castello della Colombaia Trapani Aperitivo in musica alla Colombaia con gli animeincanto Domenica 5 agosto 2018 Castello della Colombaia Trapani



Trapani, 24 luglio 2018 – Domenica 5 agosto, nella suggestiva location del Castello della Colombaia di Trapani, un appuntamento da non perdere: aperitivo in musica, con gli animeincanto. Il programma prevede alle ore 17.00 imbarco con mezzi messi a disposizione dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani per il Castello della Colombaia, alle ore 18.00 concerto del trio animeincanto. Alla fine dello spettacolo, imbarco per raggiungere la Lega Navale di Trapani, dove verrà offerto un aperitivo.

Dall’incontro di tre musicisti, Simona Guaiana, soprano, Rosalia Catalano, flautista e Vincenzo Toscano, violoncellista e compositore, accumunati dall’amicizia e dell’amore per la musica, nasce il trio “animeincanto”. Un repertorio con brani di musica sacra, classica, e di altri generi; la peculiarità del trio è quella di raccontare l’amore per la propria terra, la Sicilia. La formazione ha già all’attivo numerosi concerti in ambito regionale e nel 2017 ha presentato il primo disco dal titolo “ISOLA” con le musiche di Vincenzo Toscano.

Il concerto è organizzato dall’associazione “Amici della Musica” di Trapani in collaborazione con il Museo Regionale "A. Pepoli", l’Associazione “Salviamo la Colombaia”, la Lega Navale Italiana – Sezione Trapani e l’Ente Luglio Musicale Trapanese, con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione Siciliana – Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell´Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni culturali e dell´Identità Siciliana.

Il costo del biglietto è di euro 10,00 e potrà essere acquistato esclusivamente presso il botteghino dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, nella Villa Comunale, in Viale Regina Margherita 1. Per informazioni chiamare il numero 0923 29290, da lunedì a sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00.

Vademecum dello spettatore: • scegliere abbigliamento e calzature che permettano di muoversi con comodità; • porre la massima attenzione nel muoversi, non uscendo dai percossi stabiliti dall’organizzazione; • rispettare le limitazioni di accesso; • non fumare.



Informazioni sui musicisti Vincenzo Toscano, violoncellista e compositore Compiuti gli studi di violoncello con il M° Giovanni Sollima, con il quale ha successivamente intrapreso lo studio della composizione, dal 1987 ad oggi ha svolto un’intensa attività concertistica nel settore lirico-sinfonico, cameristico, pop, folk, jazz (bossa nova), in ambito nazionale ed internazionale. Ha collaborato con il Teatro Biondo Stabile di Palermo e il Teatro Massimo di Palermo. Ha seguito corsi di perfezionamento per violoncello con Vadim Pavlov e di musica jazz con Tommaso Lama. Ha partecipato alla XVI edizione della “Notte della Taranta” nell’ensemble del “Venticello” diretto dal M° Giovanni Sollima. Ha preso parte in diverse incisioni discografiche tra cui il cd “I mosaici di Piazza Armerina” con le musiche di C. F. Semini. Attualmente è primo violoncello nell’Orchestra del Sud diretta dal M° Geoff Westley. In qualità di compositore, ha partecipato ad un master di musica da film tenuto dal M° Manuel De Sica. Ha realizzato musiche per il teatro classico e sperimentale. Altre sue composizioni sono state inserite in cortometraggi e documentari ed eseguite in ambito nazionale ed internazionale: Corea del Sud, USA e Canada. Di recente ha composto su commissione dell’ensemble di dulciane “The Italian Consort”, che ha registrato la sua musica per la Radio3 Rai. Ha pubblicato un cd di musica sacra dal titolo “Missa parvula”. Nell’Aprile 2017 ha pubblicato il CD “ISOLA” con il quale racconta la sua sicilianità insieme al trio “animeincanto” di cui è fondatore.

Simona Guaiana, soprano Inizia gli studi musicali in giovane età e successivamente intraprende lo studio del canto diplomandosi brillantemente sotto la guida del M° M.Aspinall. Perfeziona la tecnica e l’interpretazione vocale con illustri docenti: S.Alaimo, L.Cuberli, B.Baglioni, M.Lippi, S.Spina, E.Boncompagni, M.Znaniecki, M.Nardis, E.Ferrari e P.Gentile. Premiata in prestigiosi concorsi lirici internazionali, come il M.Battistini - Rieti e il G.Martinelli-A.Pertile - Montagnana di Padova. Inoltre al G.Di Stefano di Trapani, vince ruoli che debutta a Trapani e, per la IKO International, in Sicilia, Toscana e Lazio. Da diversi anni, come soprano solista, svolge un’intensa attività concertistica, in duo, trio, con ensemble strumentali, con compagnie teatrali, di danza e cori polifonici, accompagnata da musicisti di grande calibro, lavorando con cantanti, direttori d’orchestra e registi di chiara fama internazionale, ed esibendosi oltre che in ambito lirico anche con brani sacri e liturgici e con diversi altri generi (tanghi, bossa nova, musical, colonne sonore), collaborando con prestigiosi teatri, associazioni musicali ed enti lirici, tra i quali: Amici della Musica di Trapani (1a esec. assoluta IV mov. 4a Sinfonia di Mahler, trascritto e diretto dal M° C.Brizi), di Mazara del Vallo e Alcamo; Ente Luglio Musicale Trapanese (Rigoletto-G.Verdi, Elisir d’amore-G.Donizetti, Mercedes-A.Pepoli); Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana (51a Settimana Sacra Monreale, Stabat Mater e Salve Regina-G.B.Pergolesi - Elektra-R.Strauss al Teatro Politeama Garibaldi, Palermo); Teatro Massimo di Palermo (è Violetta, Elena, Amelia nello spettacolo Bianco, rosso e Verdi). Si è esibita in vari concerti lirico-sinfonici a New York (USA) e al Toronto Centre for the Arts Theatre (Canada). Č ideatrice e fondatrice del trio “animeincanto” con il quale ha inciso il Cd ISOLA (musiche originali di Vincenzo Toscano) e si esibisce da diversi anni ricevendo sempre numerosi favorevoli consensi del pubblico.

Rosalia Catalano consegue il diploma in flauto nel 1999 presso il Conservatorio A. Scontrino di Trapani, sotto la guida del M° Maria Fabiani e successivamente si perfeziona con il M° Angelo Persichilli. Dal 1997 al 2005 ha partecipato a svariati concerti sinfonici con l´orchestra del Conservatorio di Trapani e dal 2008 al 2011 con l´Orchestra Mandolonistica Città di Torino in qualità di primo flauto. La passione per il canto la porta, da giovanissima, a sperimentarsi come direttrice di coro. Si occupa, infatti, della preparazione musicale e vocale del Coro SS. Salvatore e del Coro Diocesano di Trapani insieme ad altri colleghi musicisti, con i quali si alterna nella direzione. Suona in diverse formazioni cameristiche, tra le quali il trio Siliànne fondato nel 2011 con la pianista Annamaria Savona e la cantante Simona Guaiana, con la quale, successivamente, nel 2013 fonda il trio animenicanto, insieme al violoncellista e compositore Vincenzo Toscano. In seguito agli studi sul Counselling ad indirizzo arteterapico, dedica la sua attenzione alla metodologia didattica per i più piccoli e nel campo della disabilità. Insegna Flauto traverso presso le scuole medie ad indirizzo musicale.