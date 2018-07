Inserita in Economia il 22/07/2018 da Direttore Proclamati i Vincitori del primo concorso enologico nazionale in Sicilia “Venere Callipigia” Oggi 22 luglio presso le Cantine Patria, il presidente dell’associazione Sicilia pro events Dott. Massimo Picciotto, il Direttore del concorso enologico, l’Enologo Giacomo Alberto Manzo, funzionario dell’IRVO e il notaio del concorso Dott. Giacomo Gagliano, dell’Ispettorato Centrale della Qualità e Repressioni Frodi della Sicilia, alla luce dei risultati di valutazione secondo il metodo “Union International des Oenologues” hanno proclamato i vincitori del 1° concorso enologico nazionale, svoltosi in Sicilia, “ Venere Callipigia”, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, inserito nella manifestazione Wineu expo.

Le 5 commissioni di degustazione, costituite da Enologi, giornalisti ed esperti di settore nazionali e regionali, dopo tre giorni di “conclave”, presso le Cantine Patria, hanno decretato i vincitori delle diverse categorie.

I 322 vini, provenienti da aziende vitivinicole di tutta Italia, cosi come da regolamento sono stati suddivisi in vini tranquilli, vini frizzanti, vini liquorosi e vini spumanti e classificati in diverse categorie:

Vini Bianchi tranquilli D.O.P. e I.G.P. derivati dall’ultima vendemmia (2017); Vini Bianchi tranquilli D.O.P. e I.G.P. derivati dalle vendemmie 2016 e precedenti; Vini Rosati tranquilli D.O.P. e I.G.P. derivati dall’ultima vendemmia (2017); Vini Rosati tranquilli D.O.P. e I.G.P. derivati dalle vendemmie 2016 e precedenti (non classificati) Vini Rossi tranquilli D.O.P. e I.G.P. derivati dall’ultima vendemmia (2017); Vini Rossi tranquilli D.O.P. e I.G.P. derivati dalle vendemmie 2016 e precedenti; Vini Frizzanti D.O.P. e I.G.P.; Vini Spumanti D.O.P. e I.G.P. e altri spumanti di qualità; Vini Dolci e Liquorosi D.O.P. e I.G.P.; Vini biologici delle precedenti categorie.

Non sono stati ammessi al Concorso tutti quei prodotti non ascrivibili ad una delle categoria sopra indicate e non conformi alle normative vigenti.

La manifestazione è stata patrocinata dalla Presidenza della Regione Siciliana, dall’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio della Regione Siciliana (IRVO), dai dipartimenti di Agraria degli Atenei di Palermo e Catania, e da diversi Consorzi di tutela dei vini a DOC nazionali e regionali e dai comuni di Castiglione di Sicilia, di Linguaglossa e di Sennori in provincia di Sassari.

Sponsor della manifestazione sono stati: Pasta Poiatti, Puleo srl, Cavagrande, Rifra srl, HTS enologia, Enodoro, Widex, IP assistence, e Zanussi professional rapresentata da Andò Contract 3s concessionario Catanese.

Partner del progetto: Officina Etna eventi, Wine Ape della Ladyoak Ltd, con sede a Manchester.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.wineupexpo.it