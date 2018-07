Inserita in Cronaca il 17/07/2018 da Direttore Assemblea cittadina sulla raccolta differenziata nella località balneare di Triscina 18 luglio ore 19 piazza Giovanni Paolo II Si è svolto oggi 17 luglio 2018 presso il Comune di Castelvetrano un incontro con i funzionari del Comune, le associazioni Circolo Legambiente Crimiso, Progetto Triscina, Codici – Centro per i diritti del Cittadino, Codici ambiente, Sicilia e Legalità e il Comitato cittadino Pulizia spiaggia strada 17, finalizzato alla fattiva collaborazione con gli uffici tecnici per una campagna di sensibilizzazione ed informazione sulle modalità della raccolta differenziata porta a porta nella località balneare di Triscina. La raccolta differenziata a Triscina e nel nostro territorio comunale a causa delle continue emergenze è diventata urgente e necessaria, serve la collaborazione di tutti. Pertanto al fine di favorire l’attivazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta, che inzierà nella frazione di Triscina a partire da domani 18 luglio, le associazioni sopracitate oltre ad avviare una campagna di sensibilizzazione attraverso i vari Social-Network organizzano una assemblea cittadina in data 18 luglio in piazza Giovanni Paolo II alle ore 19.00 dove oltre ai volontari delle varie associazioni parteciperanno il funzionario tecnico Geom. Bartolomeo Li Vigni e il Comandante della Polizia Municipale dott. Vincenzo Bucca. L’assemblea cittadina è aperta a tutti ed ha come obiettivo di fornire ai residenti nella frazione balneare ed ai villeggianti tutte le informazioni necessarie alla corretta raccolta differenziata porta a porta e chiarire le modalità di conferimento negli Eco-punti.