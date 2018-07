Inserita in Gusto il 16/07/2018 da Direttore Serata alla Corte dei Mangioni - chef Peppe Agliano Allo chef Peppe Agliano il Blasone di Prefetto Area Cucina innovativo-tradizionale e l´Ambasciata Gastronomica dell´Accademia Italiana di Gastronomia e Gastrosofia



Una serata all’insegna della convivialità tra prodotti di eccellenza e rarità del gusto.



E’ quella che si è svolta ieri sera alla Corte dei Mangioni, nell’ambito della quale è stato consegnato allo chef Peppe Agliano il Blasone di Prefetto Area Cucina innovativo-tradizionale e l´Ambasciata Gastronomica. Una serata dedicata alla grande storia di Sicilia con "La corona di Donna Franca" accompagnata dalla lettura dei suoi diari e delle creazioni dello chef (da poco tornato a Marsala ad allietare con gusto, raffinatezza e sensibilità anche i palati più esigenti) che interpretano la cultura enogastronomica siciliana con la consapevolezza del passato e lo sguardo proiettato nel futuro.



Presenti all’iniziativa, oltre a un pubblico di appassionati della buona tavola, il prefetto Sicilia AIGS (Accademia Italiana Gastronomia e Gastrosofia) Anna Martano, che ha inaugurato il momento di convivialità, il questore AIGS di Trapani, Piero Rotolo e il questore AIGS di Siracusa, Rosario Giunta.



Anna Martano, gastrosofa, giornalista e critica enogastronomica nonché consulente di chef e pasticcieri, ha spiegato di aver voluto organizzare la serata - incentrata sulla valorizzazione delle ricette che hanno segnato la storia della Cucina Siciliana con riferimenti alle vicende storiche culturali che hanno cambiato il panorama economico culturale della stessa - per celebrare la riapertura della Corte dei Mangioni, con la consegna del blasone e dell’Ambasciata gastronomica a Peppe Agliano, quale riconoscimento conferitogli per aver sposato la filosofia dell’Accademia, cioè il legame con il territorio e la tradizione storica, il rigore per la stagionatura, e tenendo conto dell’aspetto sociale ed etico dei cibi e della convivialità.



Particolarmente apprezzato il menù della serata, che comprendeva:

- Datteri di medjul con burro salato all´arancia con mandorle tostate

- Caponatina di cernia con mandorle e cioccolato

- Polpettine di tonno su vellutata di pomodorini confit alla mentuccia

- Cucchiai di ricotta e bottarga di tonno rosso

- Piccolo burger crudo di ricciola con salsa Agliano e cipolla rossa caramellata

- Timballo di donna franca

- Tonnarelli cacio, pepe e bottarga

- Cernia in crosta di patate al Marsala

- Semifreddo all´arancia con zenzero e olio al limone.



A fine serata le foto di rito con i vertici dell’Accademia e poi con la squadra al completo, di cucina e sala, di Peppe Agliano, che fa dell’accoglienza il suo tratto distintivo.