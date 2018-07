Inserita in Cultura il 16/07/2018 da Direttore MARSALA RICORDA LE VITTIME DELLA STRAGE DI VIA D´AMELIO Le iniziative si concluderanno giovedì 19 con la partita “Un calcio alla mafia”



A partire da domani, Marsala celebra il 26° Anniversario dell´attentato mafioso - in cui persero la vita Paolo Borsellino, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli e Walter Eddie Cosina – con diverse iniziative che si concluderanno giovedì 19 luglio con la partita “Un calcio alla mafia” (Stadio Municipale, ore 20:45). Questi gli eventi in calendario:

Martedì 17, “Legalità e lotta alla mafia: un impegno di tutti, per tutti” è Il tema dell´incontro-dibattito che si svolgerà nel piazzale della Chiesa di San Giovanni al Boeo, dove relazioneranno Mons. Giuseppe Marciante (Vescovo di Cefalù) e il dr. Vincenzo Pantaleo (Procuratore della Repubblica di Marsala): presenzieranno Mons. Domenico Mogavero (Vescovo di Mazara) e il dr. Alberto Di Girolamo (Sindaco di Marsala). Sarà altresì presentata la Lettera dei Vescovi di Sicilia “Convertitevi”.

L´Associazione Libera - Presidio "V. Pipitone" di Marsala - organizza due appuntamenti. Mercoledì 18, al campo di calcio di Sappusi (ore 18:00) si svolgerà la partita tra i ragazzi del quartiere e i ragazzi dell´aria penale partecipanti al campo "Amunì Mare Mare"; Giovedì 19, al Centro socialie Sappusi (ore 16:30) si inaugurerà sia il "Giardino di Emanuela" che il murale alla memoria delle Vittime di via D´Amelio, cui si dedicheranno anche i sei alberi da piantumare nel quartiere.

Ancora Giovedì 19 Luglio, nel Convento del Carmine (ore 18), la tavola rotonda organizzata dall´Associazione Nazionale Magistrati – sezione Distrettuale di Palermo avrà per tema “Paolo Borsellino: il coraggio e l´esempio. Emanuela Loi e le donne vittime della mafia”. Interverranno: Luca Palamara (consigliere del CSM), Francesco Minisci (presidente dell´ANM), Gioacchino Natoli (già presidente della Corte d’Appello), Alessandra Camassa (presidente del Tribunale di Marsala), Angelo Piraino (consigliere della Corte di Appello di Palermo) e Luana D´Amato (sovraintendente della Polizia di Stato).

Alle ore 20:45, allo Stadio Municipale, “Un calcio alla mafia” è la partita, con ingresso libero, che vedrà di fronte Nazionale Attori e Nazionale Magistrati. L´incontro - promosso dal Comune, l´Anm e l´Ordine Avvocati di Marsala, con madrina Chiara Esposito (finalista a Miss Italia 2016 e “professoressa” ne L´Eredità della RAI) – vedrà in campo molti personaggi del mondo del Cinema/Televisione e una rappresentativa di Giudici/Procuratori provenienti da tutta Italia.