15/07/2018 I GEOMETRI SICILIANI IL 21 LUGLIO A MEZZOJUSO UNA MANIFESTAZIONE DI SOLIDARIETÀ PER INA NAPOLI A CURA DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PALERMO.



Una riunione della Consulta Regionale dei Geometri della Sicilia a Mezzojuso, in provincia di Palermo, per testimoniare l´impegno della categoria a favore della legalità e contro ogni forma di sopraffazione. L´iniziativa , fissata per il 21 luglio, è organizzata dal Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Palermo in segno di solidarietà nei confronti di Ina Napoli e delle sue sorelle Irene e Anna che, dal 2006, sono oggetto di intimidazioni nella loro azienda agricola, al confine tra Mezzojuso e Corleone. "Ina - spiega il presidente del Collegio Carmelo Garofalo - è iscritta all´Albo professionale di Palermo e noi vogliamo manifestare alla collega vicinanza e affetto, oltre che apprezzamento per la tenacia dimostrata". La riunione si terrà presso i locali del Castello Comunale a partire dalle 15:00, alla presenza dei presidenti dei Collegi delle varie province isolane, accompagnati dai rispettivi consiglieri. Prevista la partecipazione del sindaco Salvatore Giardina. "Ringraziamo il primo cittadino - sottolinea Garofalo - per l´attenzione e la sensibilità dimostrate". A conclusione della riunione, è prevista una visita presso gli spazi dell´azienda della quale sono titolari le sorelle Napoli.