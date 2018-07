Inserita in Economia il 13/07/2018 da Direttore Formazione Sicilia: sindacati, vicini all’accordo per la ricollocazione dei lavoratori Palermo, 13 luglio 2018 – “La trattativa sulla tutela dei lavoratori storici della formazione professionale siciliana, per la loro ricollocazione, è stata riportata nell’alveo del contratto collettivo nazionale”. Lo dicono i segretari regionali della Flc Cgil, Graziamaria Pistorino, della Cisl Scuola, Francesca Bellia, e della Uil Scuola, Claudio Parasporo a margine dell’incontro che si è tenuto stamani tra le parti presso l’Assessorato alla formazione della Regione Siciliana. All’incontro hanno partecipato, in rappresentanza delle parti datoriali, Cenfop, Forma, Assoform e Confap.

“L’ipotesi che sta prendendo forma – aggiungono - parte dal riconoscimento dei diritti di tutti i lavoratori dell’albo unico regionale in applicazione dell´art. 5 del collegato alla legge finanziaria regionale, oggi pubblicata in gazzetta ufficiale, che ha rappresentato un importante punto fermo”.

“Su queste basi, nell´ambito di una trattativa in pieno svolgimento, ma su cui si è d´accordo come struttura portante – continuano Pistorino, Bellia e Parasporo – può edificarsi un confronto costruttivo, già dalle prossime ore, per definire e sottoscrivere soluzioni condivise tra le organizzazioni sindacali, le associazioni degli enti di formazione e le istituzioni regionali”.

“Diamo atto all’assessore Roberto Lagalla – concludono – di aver svolto un’importante attività di mediazione tra le più estreme posizioni in campo, che tuttavia hanno ribadito i punti essenziali della nostra proposta”.