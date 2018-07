Inserita in Sport il 10/07/2018 da Direttore Tornano ad accendersi i motori a San Piero Patti Il 28 e 29 luglio nuova edizione del famoso slalom nebroideo sul tradizionale tracciato impegnativo e spettacolare con l’organizzazione di CST Sport e New Sicilia Pormotion



Torna il 28 e 29 luglio lo Slalom di San Piero Patti, l’apprezzata gara da sempre in simbiosi con il territorio torna ad accendere i motori e lo farà con l’organizzazione della CST Sport in collaborazione con la New Sicilia Pormotion. Dopo un po’ di assenza dalla scena delle gare automobilistiche, l’apparato organizzativo dello “Slalom Città di San Piero Patti” è entrato nella piena fase operativa. La manifestazione, vuole ricollocarsi al centro dell’interesse sportivo e rilanciare i fasti che la gara ha avuto negli anni passati, da sempre apprezzata ed amata dal pubblico, riportando nell’entroterra nebroideo una specialità che riscuote ampi consensi e successi.

Il rilancio della gara vuole partire dall’interesse mostrato già da molti piloti che costituiranno un congruo numero di pretendenti al successo, su uno dei tracciati più impegnativi della regione, arricchita dai tanti piloti della zona che si contenderanno il riconoscimento al miglior pilota locale.

Immediato l’entusiasta favore mostrato dall’Amministrazione Comunale di San Piero Patti, guidata dal Sindaco Avv. Salvino Fiore, che ha offerto pieno supporto all’appuntamento motoristico, evento del circondario.

Il centro nevralgico della kermesse rimane sempre San Piero Patti dove sabato 28 luglio dalle ore 15.00 alle ore 20.00 si svolgeranno le verifiche tecnico-sportive presso la centralissima Piazza Duomo.

Domenica 29 luglio, lo start della gara da San Piero Patti, alle ore 9.00, sull’ormai collaudato percorso di 4 chilometri, con 14 barriere di rallentamento, che si snoderà lungo la S.P. 122 Patti-Polverello. Tre manche di gara al meglio delle quali sarà redatta la classifica assoluta e di classe. Al termine della giornata agonistica, sempre in Piazza Duomo, si svolgerà la Cerimonia di premiazione.