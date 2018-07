Inserita in Politica il 10/07/2018 da Direttore Ars, bacino ex-pip Milazzo (FI): "Nascono con una legge equiparabile a quella degli Lsu. Devono essere ugualmente tutelati"

Palermo, 10/07/2018: Presso la sala stampa dell´Assemblea regionale siciliana, stamattina il gruppo parlamentare di Forza Italia, alla presenza del Presidente Gianfranco Miccichè e dell´Ass. Gaetano Armao, ha fatto il bilancio dell´attività legislativa sin qui svolta, annunciando una novità.

"Si è deciso di organizzare un´Assemblea programmatica del partito, probabilmente a Settembre. Forza Italia in Sicilia è una realtà che si articola in sinergia con gli Assessorati e tutte le Istituzioni regionale". A dichiararlo è il Capogruppo, on. Giuseppe Milazzo, il quale ritorna anche sulla questione del bacino ex -pip.

"Per quanto riguarda le antiche problematiche in merito al bacino, due saranno i momenti rilevanti. Il primo: di confronto istituzionale con i Ministeri interessati, di cui si farà carico il Presidente Miccichè. Il secondo - continua Milazzo - con il Presidente della Regione, Nello Musumeci, il quale mi ha assicurato che scriverà all´Avvocatura per chiedere se ci sono i presupposti giuridici per fare ricorso dinanzi la Corte Costituzionale".

"I pip - conclude il Capogruppo azzurro -nascono con una legge Nazionale recepita successivamente dalla Regione Siciliana, che fu la stessa che creò oltre ai ´Piani Inserimento Professionale´ (PIP), anche i ´Lavori Socialmente Utili´ (LSU). Quindi, non solo è leggittimo ma anche doveroso stabilizzare coloro i quali da diciotto anni danno un essenziale supporto alla macchina amministrativa regionale".