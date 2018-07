Inserita in Politica il 10/07/2018 da Direttore Sicilia. Pd: scontro maggioranza paralizza attività d’aula, grave rinvio discussione su aeroporti “Lo scontro nella maggioranza paralizza ormai non solo il governo ma persino l’attività d’Aula non consentendo neppure l’esame degli atti ispettivi e delle mozioni”. Lo dice il presidente del gruppo parlamentare Pd all’Ars Giuseppe Lupo, a proposito del diverbio tra il capogruppo di Forza Italia Giuseppe Milazzo ed il presidente di turno Roberto Di Mauro che ha portato al rinvio della seduta.

“Quanto accaduto oggi è certamente grave – aggiunge Lupo - anche perché ha impedito la discussione di una mozione importante che riguardava gli scali aeroportuali siciliani, strutture fondamentali per la crescita economica e per il turismo nell’isola”.

“Si continua a discutere sulle modalità futura di gestione degli aeroporti – proseguono Baldo Gucciardi e Nello Dipasquale - mentre gli scali, come per esempio Birgi e Comiso, rischiano la chiusura ed hanno già registrato un crollo drammatico delle presenze turistiche. Improvvisare e temporeggiare su temi così delicati, che richiederebbero decisioni immediate ed urgenti, - concludono i parlamentari Pd - vuol dire smontare uno dei volani di sviluppo più importanti della Sicilia qual è l’attività turistico–ricettiva”.