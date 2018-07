Inserita in Politica il 09/07/2018 da Direttore AEROPORTI. Caronia Giusta unica regia politica e operativa. Presto DDL "Riunire gli aeroporti siciliani sotto un´unica regia politica ed operativa risponde ad una necessità che è ormai espressa dai territori: quella di mettere a sistema un sistema regionale del trasporto aereo per rendere la Sicilia competitiva nel suo complesso in un mercato sempre più globale. In un mercato come quello del trasporto aereo, fondamentale per supportare ed incrementare l´accresciuta potenzialità turistca della nostra regione, è necessario mettere a frutto la capacità di unità dei siciliani."

Ad affermarlo è Marianna Caronia, presidente del Gruppo Misto all´ARS, che preannuncia la presentazione di un disgno di legge nei prossimi giorni "per rafforzare la strategia del Presidente Musumeci e consentire alla Regione di poter acquisire le quote oggi detenute dalle ex Province, eventualmente con l´accensione di un apposito mutuo: è ora che la Regione assuma un ruolo importante anche in questo settore strategico."