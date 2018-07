Inserita in Politica il 09/07/2018 da Direttore Rifiuti. 24 emendamenti al DDL da Fava Troppi interessi anche criminali hanno impedito di superare emergenza "Ho depositato stamattina in Commissione 24 emendamenti al Disegno di legge di riordino del settore dei rifiuti. Ho voluto sottolineare alcuni aspetti che ritengo fondamentali: la trasparenza, il superamento delle vetuste tecniche di incenerimento e il mantenimento della gestione pubblica. Sono tutti punti propedeutici ad un Piano da troppo tempo annunciato ma che continua a non vedere la luce."

Lo afferma il Presidente della Commissione Regionale Antimafia, Claudio Fava, che sottolinea come "sul tema dei rifiut, troppi interessi, anche di natura illecita e criminale, hanno impedito il superamento di una fase di emergenza continua. Con queste proposte di modifica, elaborate con il sostegno prezioso dell’associazione Zero waste Sicilia, puntiamo finalmente a dotare la Sicilia si una prospettiva che permetta il superamento dell´eterna emergenza, con un sistema che sia trasparente, democratico e partecipato, oltre che ovviamente sostenibile sotto i profili ambientale ed economico."