Inserita in Salute il 09/07/2018 da Direttore ROMA, 15 LUGLIO, DISABILITY PRIDE ASS.COSCIONI: "CHIEDIAMO LIBERO ACCESSO ALLE CURE, APPLICAZIONE CONVENZIONE ONU, AGGIORNAMENTO LEA E NOMENCLATORE"

LŽAssociazione riceve due segnalazioni di Barriere architettoniche al giorno tramite lŽapp "No barriere": Sicilia, Lazio, Toscana e Campania le regioni più ostili





QUI Il 15 luglio sarà il giorno del Disability Pride, la giornata internazionale dedicata allŽabbattimento delle barriere che ostacolano la libertà delle persone con disabilità. A Roma il principale evento italiano, presentato questa mattina alla presenza della sindaca Virginia Raggi e co-organizzato da Associazione Luca Coscioni, realtà di promozione sociale intitolata allŽeconomista scomparso nel 2006 dopo aver lottato per anni contro la SLA e in prima linea nella tutela delle libertà civili e nella promozione della libertà di ricerca scientifica. Da sempre lŽassociazione è attiva sul tema grazie allŽimpegno profuso dai legali che mette quotidianamente a disposizione delle persone con disabilità (lŽelenco delle principali battaglie vinte negli anni). Uno dei co-presidenti è Marco Gentili, malato di Sla, e politicamente attivo a supporto della causa.

Disabilità, integrazione e tutela le parole dŽordine ispiratrici della manifestazione. Attualmente dalle istituzioni e dalla società civile provengono talvolta segnali di emarginazione dovuti alla scelta di politiche poco incentrate sulle esigenze di tutti i cittadini: è il momento di porre al centro delle questioni politiche i diritti dei disabili: tramite lŽapplicazione per smartphone "No Barriere", lŽAssociazione Luca Coscioni ha ricevuto e agevolato la segnalazione alle autorità competenti più di due segnalazioni di barriere al giorno, trend in crescita nel 2018.

Tra le regioni maggiormente ostili alle esigenze dei disabili figurano Sicilia, Lazio, Puglia, Toscana e Campania.

LŽAvvocato Filomena Gallo, segretario dellŽAssociazione, ha individuato le principali priorità da affrontare in questa legislatura: ŽA livello politico il Parlamento ha i numeri per continuare a conquistare riforme civili e di libertà. Definirsi "governo del cambiamentoŽ, significa concretizzare una riforma della sanità che rispetti il principio di equità nellŽaccesso alle cure; lŽapplicazione piena della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità; la rimozione delle barriere architettoniche tramite il varo di politiche idonee alla conduzione di una vita indipendente e lŽaggiornamento della lista dei Livelli essenziali di assistenza e del Nomenclatore tariffario degli ausili e delle protesi"

Il via del Disability Pride è fissato alle ore 18.00, quando il corteo inizierà il percorso da Piazza Venezia lungo via del Corso fino a Piazza del Popolo. Per Associazione Luca Coscioni parteciperanno la co presidente Mina Welby e il segretario Filomena Gallo e il Consigliere generale dellŽALC lŽavv. Alessandro Gerardi, legale che ha patrocinato con successo tutte le azioni incardinate per lŽassociazione Luca Coscioni per condotta discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità. Alle ore 20.00 lŽinizio spettacoli in piazza del Popolo con palco centrale ed interventi delle associazioni promotrici

"Ci auguriamo che la presenza del Sindaco Virginia Raggi alla conferenza stampa di presentazione del "Disability Pride Italia" 2018 sia il segno di un rinnovato impegno da parte di Roma Capitale sul fronte dellŽabbattimento delle barriere culturali e architettoniche che ancora oggi condizionano la vita di tantissime persone – ha dichiarato lŽAvv. Alessandro Gerardi, presente stamane alla conferenza stampa di presentazione -. Il patrocinio concesso da Roma Capitale alla quarta edizione del "Disability Pride Italia" rappresenta un passo sicuramente importante e per nulla scontato compiuto da questa amministrazione, purchè però venga accompagnato nellŽimmediato futuro da interventi organici e strutturali in grado di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, a partire dallŽapprovazione e conseguente attuazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche".





LŽASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI per la libertà di ricerca scientifica

Fondata nel 2002 da Luca Coscioni, un economista affetto da sclerosi laterale amiotrofica scomparso nel 2006, è unŽassociazione non profit di promozione sociale. Tra le sue priorità lŽaffermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, lŽassistenza personale autogestita, lŽabbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la ricerca sugli embrioni, lŽaccesso alla procreazione medicalmente assistita, la legalizzazione dellŽeutanasia, lŽaccesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.



Qui tutte le info sulla App No Barrierehttps: https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/comunicati/app-no-barriere/ Sito web: http://www.associazionelucacoscioni.it