Inserita in Politica il 05/07/2018 da Direttore ARS, Vitalizi, Calderone (FI): Miccichè ha difeso un principio che da un punto di vista tecnico appare difficilmente aggredibile Palermo, 05/07/2018: "Le riforme si fanno in Parlamento nel rispetto delle leggi e della Costituzione. Nell´attuale momento storico nel quale monta il vento dell´antipolitica e del populismo appare operazione assai agevole proclamare ai quattro venti che si vogliono abolire i vitalizi. Altra cosa poi è studiare le norme e soprattutto tenere conto che uno dei principi generali del nostro ordinamento è quello dei diritti acquisiti. Tra l´altro è corretto precisare che nel 2012 é entrata in vigore in Sicilia una legge che ha istituito il sistema previdenziale contributivo e questo ci pare un dato di sintomatica importanza. Il Presidente Miccichè ha difeso un principio che da un punto di vista tecnico appare difficilmente aggredibile e il sondaggio lanciato dai 5 Stelle sembra dare ampia ragione al Presidente.