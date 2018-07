Inserita in Tempo libero il 04/07/2018 da Direttore La Sicilia si riconferma la meta preferita dagli italiani Estate 2018: la Sicilia si riconferma la meta preferita dagli italiani. Palermo registra un aumento delle prenotazioni del +46% rispetto al 2017

eDreams rende noti i risultati della ricerca Summer Trends 2018: in vetta alla classifica delle mete nazionali più scelte dagli italiani Palermo e Catania

Al linki risultati https://www.edreams.it/tendenze-viaggi/ della ricerca Summer Trends 2018

Milano, 4 luglio 2018 – Palermo e Catania, sono, nell’ordine, al primo e al secondo posto tra le mete nazionali più scelte dai viaggiatori della Penisola: questo ciò che emerge dalla ricerca Summer Trends 2018 di eDreams. L’agenzia di viaggi online leader in Europa, grazie a un’analisi dei dati delle prenotazioni effettuate nei primi mesi dell’anno, per le vacanze da giugno a settembre, sul sito web e sull’app, rende note le destinazioni preferite per l’estate 2018.

La Sicilia si riconferma, così, anche per quest’anno, la meta più scelta dagli italiani: Palermo e Catania si aggiudicano ancora le prime posizioni e, in particolare, il capoluogo dell’Isola registra un +46% delle prenotazioni rispetto al 2017 grazie al suo incredibile patrimonio architettonico e culturale, i costumi e le antiche tradizioni, oltre ovviamente, a un’inimitabile tradizione eno-gastronomica.

A seguire, nella Top 5 delle mete italiane più scelte dagli italiani, si posizionano Olbia e Cagliari. Le due città ottengono il terzo e il quarto posto nella classifica italiana, con un sorpasso di Olbia sul capoluogo sardo. Rispetto ai trend dello scorso anno, rimane, stabile al quinto posto del ranking nazionale, anche Lamezia Terme, che registra un incremento del +29% delle prenotazioni.

Lo studio di eDreams registra, inoltre, un +13% delle partenze estive rispetto allo scorso anno e un aumento della durata della vacanza: il 32% degli italiani ha preferito soggiorni che superano la settimana, prenotando viaggi da 8 a 14 giorni a differenza del 2017 quando le vacanze non andavano oltre i 6 giorni.

In base a quanto emerge dalla ricerca di eDreams, Roma, Milano e Venezia sono, invece, le mete italiane preferite dai turisti stranieri: la Capitale, in particolare, si riconferma protagonista indiscussa dell’estate degli stranieri per il secondo anno consecutivo.