Inserita in Cultura il 30/06/2018 da Direttore Inaugurazione della personale del Maestro Elio Armano Città di Mazara del Vallo “… E SUBITO RIPRENDE IL VIAGGIO” Sabato 30 Giugno 2018 inaugurazione della personale del Maestro Elio Armano



Proseguono i lavori per l’allestimento della mostra personale del maestro padovano Elio Armano che sarà inaugurata sabato 30 Giugno alle 19,00 presso la Galleria d’Arte Contemporanea ‘Santo Vassallo nel Complesso Monumentale Filippo Corridoni: “…e subito riprende il viaggio” evento organizzata dall´Amministrazione Comunale.

“… Il viaggio di Elio Armano è verso l’infinito essendo iniziato dall’eterno passato. E’ il miracolo dell’artista che non deve spiegare il perché di ogni cosa se non alla propria coscienza, se non allo spirito anarchico che FORMA l’artista come fondatore della salvezza dell’umanità …”.

La mostra sarà visitabile, sino al 19 Agosto 2018 ogni giorno dalle 09,00 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 20,00.

“Per un padovano come me – ha scritto il Maestro Elio Armano - , Mazara del Vallo rappresenta il luogo più lontano dove poter fare una mostra di un certo impegno, anche per i ventidue quintali di terracotta e altri materiali che hanno attraversato il Paese per raggiungere l’antico porto del Mediterraneo. A 73 anni – ha continuato Armano – e dopo tante esperienze e grandi imprese monumentali, come il ‘Giardino dei Giusti’ e il ‘Segno’, avevo un debito da saldare con la Sicilia. Qui – ha aggiunto – ero stato nel lontano 1980 per toccare la magia di Selinunte e qui avevo visto le ‘Metope’ nel museo di Palermo. Quando poi venni a Mazara - ha proseguito – ho visto le Sue barche sentendole come un archetipo millenario della cultura materiale del lavoro e dei drammi che da sempre si consumano nel mare. Un sentito ringraziamento – ha concluso Armano - al Sindaco della Città, on Nicola Cristaldi che ha voluto fortemente che io potessi esporre a Mazara del Vallo”.

Mazara del Vallo 30 Giugno 2018