Inserita in Politica il 30/06/2018 da Direttore Mazara del Vallo si differenzia distribuendo il kit Al fine di completare la distribuzione dei KIT per la raccolta differenziata nella ZONA 3, anche per la prossima settimana al Palazzetto dello Sport di Contrada Affacciata saranno allestite le postazioni per la consegna dei mastelli, potranno ritirare le piccole pattumiere i residenti nella ZONA 3, ma anche i residenti nelle ZONE 1 e 2 che ancora non hanno avuto modo di riceverli.



Nelle more che il servizio di raccolta differenziata porta a porta inizi pure nella ZONA 3, quella indicata dal perimetro compreso tra: il lato sx del Fiume Mazaro, la SS 115; la Via Mario Fani e confina sud con il Lungomare Fata Morgana, come avvenuto per la settimana che sta per concludersi al Palazzetto sarà possibile ritirare i KIT per la ZONA 3 sino a sabato 7 Luglio. Il sito sarà aperto da Lunedì 02 a Sabato 07 Luglio tutte le mattine dalle 09,00 alle 12,30, mentre per Sabato è previsto anche un turno pomeridiano dalle 15,00 alle 18,30.



Si ricorda che i mastelli non hanno alcun costo e il mancato ritiro non esenta dall’obbligo di effettuare la raccolta differenziata, per il ritiro è sufficiente esibire la tessera sanitaria dell’intestatario dell’utenza e un documento del delegato.



Al fine di consentire il perfezionamento del servizio porta a porta dove lo stesso è già attivo, ZONE 1 e 2, si invitano i residenti delle suddette zone, ad esporre i rifiuti debitamente differenziati davanti la propria abitazione la sera.



Il nuovo sistema di raccolta differenziata Porta a Porta, che è già iniziato nella Zona 1, prevede nei giorni DISPARI (Lunedì, Mercoledì e Venerdì) la raccolta dell’umido organico (contenitore MARRONE) ed del secco residuale (contenitore GRIGIO). Nei giorni PARI (Martedì, Giovedì e Sabato) invece i rifiuti multi materiali(contenitore BLU) e il vetro (contenitore VERDE).

Le date per la distribuzione e per l’inizio del servizio nelle altre zone della Città saranno comunicate con ampio anticipo.



Rimangono sempre pienamente operativi il Centro di Raccolta di Via Marsala e il Centro Raccolta fogliami e elementi di potatura di Via dei Giardini Fioriti e la possibilità del ritiro a domicilio, in maniera GRATUITA, degli ingombranti chiamando i numeri verdi: 800550811 da rete fissa e il 3924978597 da rete mobile.



Attraverso la ‘Mappa Interattiva Mazara Si Differenzia’ realizzata dal nostro concittadino Maurizio Foderà, è possibile verificare la propria zona di appartenenza. Cliccando il link https://goo.gl/87pHri si può sapere con facilità, in base alla propria residenza, se è il proprio turno o meno. Consultare la mappa è semplicissimo, basta inserire la via di residenza e verranno fornite tutte le indicazioni necessarie.