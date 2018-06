Inserita in Cronaca il 29/06/2018 da Direttore LA POLIZIA MUNICIPALE PORTA IN SALVO DUE CAGNOLINI Sono stati recuperati in una cava, accanto alla madre priva di vita



Salvataggio di due cuccioli in una cava dell´entroterra di Marsala. Ad effettuarlo, la Polizia Municipale in pattuglia di perlustrazione nella contrada Scacciaiazzo. Qui, in una cava dove precedentemente si era sviluppato un incendio, gli Ispettori-capo Roberto Parrinello e Lillo Maggio hanno udito il classico piagnucolio di cagnolini. Prontamente hanno richiesto l´intervento dei Vigili del Fuoco e, nel frattempo – pur comprendendo la pericolosità che il salvataggio comportava - il vigile Parrinello decideva di scendere nella cava. "Il terriccio su cui camminavo ad un certo punto ha ceduto, racconta Parrinello, ma sono riuscito comunque a raggiungere i due cuccioli. Un salvataggio che mi è costato qualche contusione, ma sono contento di avere portato in salvo gli animali". Un intervento rischioso, ma reso possibile grazie alla presenza dell´altro vigile Maggio, che - con notevoli sforzi - è riuscito a far risalire dalla profonda cava il collega con in braccio i cuccioli. Questi sono stati subito dissetati sul posto e, successivamente, trasferiti al canile municipale dove stanno recuperando dalla brutta avventura. Per i due poliziotti comunali – cui ha espresso parole di apprezzamento la dirigente Michela Cupini – il rammarico, purtroppo, di non avere potuto fare nulla per la madre dei due cagnolini, trovata morta nella stessa cava probabilmente a causa dell´incendio di qualche giorno fa.