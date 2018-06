Inserita in Salute il 29/06/2018 da Direttore Sanità. Interrogazione PD all’Ars: utilizzare fondi per ospedali aree alto rischio ambientale (Gela, Milazzo e Priolo) “Nella scorsa Finanziaria ci siamo battuti per ottenere lo stanziamento di tre milioni di euro per il potenziamento dei presidi ospedalieri che ricadono nelle zone classificate ad ‘alto rischio ambientale’: Gela, Milazzo e Priolo. Ancora oggi però non è stata attivata alcuna iniziativa per programmare l’aumento dell’offerta di prevenzione sanitaria sulle patologie da industrializzazione nelle suddette aree”. Lo dice Giuseppe Arancio, parlamentare regionale del PD e componente della commissione Sanità all’Ars, che ha presentato una interrogazione parlamentare rivolta all’assessore alla Salute Ruggero Razza. L’interrogazione è stata firmata anche dal capogruppo Giuseppe Lupo e dai parlamentari Francesco De Domenico e Giovanni Cafeo.

“Si tratta di aree - dicono i deputati regionali del PD nell’interrogazione - nelle quali a causa degli insediamenti industriali sono stati registrati livelli di inquinamento superiori alla media, collegati a numerose patologie. Ci aspettiamo che l’assessorato si attivi al più presto e non questa opportunità – concludono – alla luce delle norme approvata dall’Ars nella Finanziaria”.