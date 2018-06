Inserita in Tempo libero il 29/06/2018 da Direttore ROCK TARGATO ITALIA XXX Edizione - Finali Nazionali PROGRAMMA DELLE TRE SERATE E PREMI



Gli artisti in gara sono il risultato delle selezioni nazionali svolte in diversi rock club della penisola. Rappresentano differenti generi musicali e hanno l’obbligo di eseguire brani originali (no cover). una peculiarità del concorso, Rock Targato Italia per promuovere autenticamente la nuova scena musicale



Sono 17 band in gara, alle quali si aggiungono degli ospiti, che si contenderanno diversi premi. I criteri di selezione sono: la qualità, la ricerca, lo stile e l’innovazione. La giuria di qualità è composta da operatori del settore.



Il primo premio assoluto è una campagna promozionale della durata di 5 mesi, grazie alla collaborazione con l’Ufficio Stampa Divi In Azione di Milano.



Gran Premio Rock Targato Italia

Il premio in palio, consiste in una importante promozione a livello nazionale del progetto discografico e la partecipazione alla compilation di Rock Targato Italia che sarà pubblicata per il periodo natalizio.



Premio Stefano Ronzani

Il premio speciale è dedicato al giornalista tra i più geniali della scena italiana. Curioso, preparato ed attento osservatore delle tendenze musicali, Stefano Ronzani (collaboratore di Tutto Musica e Mucchio Selvaggio), è stato tra i fondatori di Rock Targato Italia e per 10 anni direttore artistico della manifestazione. Il premio viene dato all’artista con la proposta più ricercata e sperimentale.



Premio Speciale CITTA DI MILANO

Premio Città Di Milano viene assegnato all’artista segnalato dal pubblico in sala, con la possibilità di pubblicare un proprio brano inedito, nella compilation di Rock Targato Italia.



Premio Compilation Rock Targato Italia

Compilation Rock Targato Italia: parteciperanno i primi otto classificati e sarà pubblicata per natale 2018. La compilation sarà promossa dall´etichetta Terzo Millennio a livello nazionale, attraverso stampa, tv e radio, social nuovi media.



Programma:



24 settembre

Andrea Marzolla (Torino)

Pervinka (Modena)

Nylon (Pavia)

Blank (Ancona)

Lo Stato delle Cose (Milano)

Generale D (Agrigento)



25 settembre

The Travel Mates (Chieti)

Inside The Hole (Palermo)

Vxa Rockband (Torino)

Rolling Carpets (Venezia)

Under the Snow (Milano)

Ground Control (Reggio Emilia)



26 settembre

Dei Perfetti Sconosciuti (Lucca)

Organico Ridotto (Chieti)

Bakan Rock Gang (Capodistria Slovenia)

The Fool (Varese)

Roccaforte (Alessandria)



Tutti i partecipanti eseguono brani originali (no cover). Per gli artisti tempo massimo a disposizione è di 20´ per n. 4 brani.



GIURIA

La giuria, sarà composta da operatori di diversi ambiti artistici.



SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER PARTECIPARE ALLA NUOVA EDIZIONE:

http://www.rocktargatoitalia.eu/regolamento.html