Inserita in Tempo libero il 29/06/2018 da Direttore Da stasera uno spazio per le celebrazioni estive all´aperto in città a Trapani La parrocchia Santissimo Salvatore nel quartiere di Fontanelle Sud a Trapani inaugura questa sera uno spazio all’aperto per le celebrazione estive. Da domenica 16 luglio fino al 15 settembre le sante messe della domenica si terranno alle ore 21.00 (l’altro polo per la celebrazione di sera, per venire incontro alle esigenze dei turisti, è nella chiesetta di San Liberale, vicino Torre di Ligny nel centro storico).

La Chiesa nel giardino della parrocchia sarà inaugurata questa sera alle ore 21 dal parroco don Fabio Pizzitola. Contemporaneamente saranno ammessi nuovi “adoratori”: semplici fedeli che aderiscono al progetto di Adorazione Eucaristica perpetua che si tiene in questa parrocchia da diversi mesi. Parteciperanno anche referenti regionali delle Adorazioni perpetue e della Cappella eucaristica di Mazara del Vallo.