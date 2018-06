Inserita in Economia il 29/06/2018 da Direttore VIAGGIA CON MOBY E VINCI UN BUONO AMAZON! MOBY LANCIA L’OPERAZIONE A PREMI “VIAGGIA CON MOBY E VINCI UN BUONO AMAZON!”

NELLA GIORNATA DEL 30/06/2018 CHI ACQUISTERA’ UN BIGLIETTO SU MOBY.IT DI VALORE PARI O SUPERIORE A €300 CON AMAZON PAY, OTTERRA’ UN BUONO DI €20 DA SPENDERE SU AMAZON



Milano, 29 giugno 2018 - È tempo di prenotare le vacanze e Moby quest’anno vuole premiare i suoi clienti con un regalo speciale. Sempre più vicina ai suoi clienti e attenta all’innovazione tecnologica, alla digitalizzazione e all’offerta on line, la Compagnia della Balena Blu da alcuni mesi garantisce a tutti gli utenti la possibilità di effettuare i pagamenti con Amazon Pay grazie all´integrazione fra i sistemi di pagamento della compagnia con Amazon Pay, risultando così tra le prime aziende in Italia del settore dei viaggi a offrire questa possibilità ai suoi clienti.

Con Amazon Pay, sarà ancora più funzionale e facile l’acquisto di un biglietto per le navi di Moby. In questa modalità, infatti, gli utenti potranno procedere all’acquisto direttamente con le loro credenziali inserite in Amazon. Grazie ad una partnership nata fra Moby e Amazon Pay tutti gli utenti che prenoteranno nella giornata del 30/06/2018 il loro biglietto sul sito di Moby riceveranno un buono di € 20 da spendere su Amazon.

Un concorso che renderà ancor più piacevoli le vacanze: i buoni saranno infatti visibili dentro la propria Area Personale Moby Club, dopo il viaggio di andata, pronti a essere spesi anche sotto il sole o sorseggiando un aperitivo in riva al mare. L’operazione a premi è rivolta a tutti gli utenti che prenoteranno nella giornata del 30 giugno 2018 il loro biglietto sul sito www.moby.it con una spesa pari o superiore a 300 euro, acquistando biglietti per partenze dal giorno stesso al 30 dicembre 2018 e pagando con Amazon Pay.

Il buono Amazon avrà – come detto - un valore di 20 euro, da spendere su Amazon, ovviamente seguendo tutte le norme previste per gli acquisti sulla più prestigiosa piattaforma di acquisti elettronici: https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=200534070



Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, da cinque generazioni sul mare e leader del trasporto marittimo passeggeri e merci. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità passeggeri, il gruppo occupa oltre 5.000 addetti. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Francia, Malta, Arcipelago Toscano e le isole Tremiti con 47 navi, con circa 41.000 partenze per 34 porti, programmate per il 2018. Attraverso Moby Spl, il Gruppo opera nel Mar Baltico offrendo un servizio di crociere tra i porti di San Pietroburgo Helsinki, Stoccolma e Tallinn. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby è stata insignita per il quarto anno consecutivo del Sigillo di Qualità “Nr. 1 oro” 2017/2018 dell’Istituto tedesco Qualità e Finanza per la qualità del servizio offerto, della prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie ed è stata eletta dai passeggeri migliore compagnia di traghetti all’Italia Travel Awards 2017. Al gruppo Onorato, che ha vinto il Business International Finance Award 2016 per l´innovativa operazione di rifinanziamento conclusa, fa capo anche una flotta di 17 rimorchiatori di ultima generazione che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di salvataggio. Tramite la controllata Sinergest spa, Moby gestisce la stazione marittima Isola Bianca nel porto di Olbia, mentre attraverso la controllata CPS srl, Tirrenia-CIN opera nel porto di Catania come impresa di imbarco e sbarco rotabili. Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l’Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM autostrade del Mare Srl.