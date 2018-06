Inserita in Cronaca il 29/06/2018 da Direttore MARSALA - CONTINUA L´EMERGENZA RIFIUTI. TURNAZIONI PER L´RSU Continua l´emergenza rifiuti in Sicilia. Non giungendo ancora alcuna nuova disposizione dalla Regione, il Comune di Marsala è costretto a limitare il conferimento di rsu alle 35 tonnellate giornaliere autorizzate. In più, la temporanea chiusura della discarica di Borranea non ha consentito – per due giorni - lo scarico di circa 70 tonnellate di rsu, con ulteriore accumulo dei rifiuti. Il sindaco Alberto Di Girolamo rinnova il suo appello alla cittadinanza: "Occorre far fronte a questa emergenza differenziando accuratamente i rifiuti, producendo così meno rsu. Facciamolo tutti per noi stessi e per la nostra Marsala". Pertanto, di fronte ad una Regione che ancora lascia la Sicilia nell´assoluta incertezza di come smaltire l´rsu, Energetikambiente domani - sabato 30 – nella mattinata raccoglierà l´rsu nella zona CENTRO STORICO; in serata, la raccolta rsu sarà assicurata nel CENTRO 1 e nel CENTRO 2. Martedì 3 luglio, invece, l´rsu sarà raccolta nelle zone SUD 1- 2 e NORD 1-2, come da calendario. Per le altre tipologie di rifiuti, la raccolta porta a porta continua regolarmente in tutto il territorio comunale, nelle giornate e negli orari riportati nei calendari di ciascuna zona. Ricordiamo inoltre che sono operative le isole ecologiche del Lungomare e del Signorino, nonché i Centri di raccolta di Ponte Fiumarella e Cutusio.