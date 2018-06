Inserita in Cultura il 29/06/2018 da Direttore Cantieri Culturali della Zisa - Workshop di teatro e danza a Spazio Franco Prosegue l´attivita di Spazio Franco, l´ultimo luogo in ordine di tempo dei Cantieri Culturali alla Zisa che ha riaperto al pubblico dopo anni di oblio. Al Padiglione 18 tra la prima e la quarta settimana di luglio si terranno due workshop, uno sul teatro e uno sulla danza. Per chi fosse interessato le iscrizioni scadono a fine giugno.

PRIMO WORKSHOP All´interno del progetto Füriøså Escandïnaviå il primo appuntamento "Da madri a figlie: DNA drammaturgico", workshop di drammaturgia teatrale condotto dal regista e drammaturgo spagnolo Javier Sahuquillo. Il corso è aperto a drammaturghi, attori, performer, registi, appassionati di scrittura e di teatro. DNA drammaturgico è un workshop sul valore dell’identità. Chi siamo? Qual è l’origine dell’ “io” autoriale? Possiamo rinunciare alla tradizione o siamo inevitabilmente condannati dai nostri antenati? Parte del teatro contemporaneo, ancorato a un individualismo postdrammatico, ripudia la favola e la storia e la narrazione sembra fagocitare l’esperienza delle azioni. Ma che importanza hanno queste narrazioni nella e per la collettività? Saranno queste domande il punto di partenza per sperimentare insieme esercitazioni e giochi di scrittura teatrale. Successivamente verranno proposti alcuni fatti di cronaca recente per realizzarne una drammaturgia. A seconda della volontà dei partecipanti sarà possibile realizzare una restituzione aperta al pubblico del lavoro svolto.

--- Quando, dove e quanto: Dal 9 al 14 luglio, presso lo Spazio Franco di Palermo (via Paolo Gili, 4) Per info e iscrizioni: info@settembreteatro.org --- Javier Sahuquillo (Valencia 1982), regista e drammaturgo, è membro direttivo della compagnia Perros Daneses e Ala Ancha. È membro della AVEET (Associazione valenciana di scrittrici e scrittori di Teatro) e AAT (Associazione di drammaturghi). Autore e regista di diversi lavori, tra i quali La capilla de los niños (ambientato a Palermo) selezionato per il Premio Max. Da quest’anno collabora al progetto italiano di Füriøså Escandïnaviå di Antonio Rojano, con la compagnia Settembre Teatro. --- Füriøså Escandïnaviå Füriøså Escandïnaviå è un progetto di produzione teatrale. Il testo è del drammaturgo spagnolo Antonio Rojano. Tradotto in italiano da Marta Bevilacqua, verrà pubblicato in Italia dalla casa editrice SuiGeneris e adottato dal dipartimento di Lingue e Letterature dell’Università di Torino. Pubblicato in spagnolo da Ediciones Antigona nel 2017, Füriøså Escandïnaviå è vincitore del Premio Lope De Vega 2016 e nominato a cinque Premio Max. La produzione teatrale La produzione inizierà tra settembre e ottobre del 2018 a Torino, dove avrà luogo il secondo appuntamento, un laboratorio-audizione condotto da Cruz Hernandez, docente del dipartimento di “Interpretazione” all´ESAD di Valencia, sul metodo delle azioni fisiche.

SECONDO WORKSHOP Abhilash Ningappa offre un workshop di danza contemporanea e improvvisazione aperto a performer (professionisti e non) provenienti da differenti ambiti artistici. Durante la prima parte del workshop Abhilash utilizza elementi propri del Kalari Payattu e di altre arti marziali per connettere il corpo con tre principi fondamentali: respiro, velocità ed energia, per poi condurre un’esplorazione dinamica. L´obiettivo principale del workshop è esplorare nuovi modi di entrare in connessione con lo spazio e con il gruppo. In particolare il workshop mira a stimolare e osservare l’esperienza - fisica ed emotiva - dell’urgenza, generando situazioni critiche e instabili che richiedono prontezza ed elasticità nel reagire. Attraverso le strutture di improvvisazione proposte, sarà possibile indagare lo spettro di reazioni individuali e collettive: esiste un equilibrio mutevole tra istinto e scelta, tra reazione fisica e azione volontaria. L’improvvisazione proposta da Abhilash appare come un continuo fluire da un “evento critico” a un altro, lasciando allo stesso tempo spazio alla novità e alla sorpresa, identificando concetti quali "presenza" e ´"assenza" sia nel tempo che nello spazio, osservando i diversi stati fisici ed emotivi - individuali e collettivi - attraverso i quali l’improvvisazione si genera, si sviluppa e si conclude.

# ABHILASH NINGAPPA Nato in India, classe ´78, Abhilash è un performer, insegnante e coreografo internazionale. Dopo aver intrapreso i propri studi in arti marziali, yoga e danza contemporanea in India, ha continuato la propria formazione e avviato la sua carriera professionale anche in Europa. Abhilash è il fondatore e il direttore artistico del centro coreografico Play Practice Artists Residency a Bangalore (www.playpractice.in), dove attualmente gestisce diversi programmi e residenze artistiche per danzatori professionisti e coreografi.