Inserita in Cronaca il 29/06/2018 da Direttore Street Exhibition, una mostra di fotografia contemporanea italiana Street Exhibition, una mostra di fotografia contemporanea italiana, da quasi un mese in strada, fotografie che rispondono ad una domanda, mai usata nella storia della fotografia. E´ necessario difendere "Un Attimo di Attenzione" e creare i presupposti per una conservazione delle opere in strada, cosi facendo si tutela l´identità territoriale. Le nove stampe gigantografie, due metri e cinquanta x un metro e venti, ora, dopo tre settimane, in strada alla merce di ogni atto, sono integre, sono un´opera d´arte fotografica contemporanea.

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2018/06/18/giordano-riboli-attimo-attenzione-fotografia-aldila/



https://giordanoriboli.wordpress.com/2017/03/01/un-attimo-di-attenzione/



https://www.facebook.com/events/1783607741677751/?active_tab=about