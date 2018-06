Inserita in Cronaca il 29/06/2018 da Direttore TRAPANI: INAUGURAZIONE DI UN AULA PER LE AUDIZIONI PROTETTE PRESSO IL C.DO P.LE CARABINIERI DI TRAPANI Si è tenuta oggi alle ore 11,00 presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani l’inaugurazione di un’aula per le audizioni protette realizzata dai 15 Club della Sicilia del Soroptimist International d’Italia nell’ambito del Progetto Nazionale “Una Stanza tutta per sé“, alla presenza del Generale di Brigata Riccardo Galletta, Comandante della Legione “Sicilia”, della Presidente Nazionale del Soroptimist International d’Italia Patrizia Salmoiraghi, e della Vice Presidente Nazionale Paola Pizzaferri La stanza, quindicesima inaugurata in Sicilia grazie alla collaborazione del Soroptimist International con l’Arma dei Carabinieri, rappresenta un importante strumento di tutela per donne e bambini vittime di violenza ed è stata realizzata grazie anche al contributo della ditta IKEA che, avvalorandone l’elevato valore sociale, ha fornito gratuitamente gli arredi.