28/06/2018 PAV, Parco Arte Vivente di Torino prosegue con i nuovi incontri



In occasione della mostra THE GOD-TRICK il PAV presenta serie di eventi, attività e workshop che prevedono il coinvolgimento attivo del pubblico e sono rivolte agli adulti, ai giovani artisti, agli studenti universitari e a quanti siano interessati a vivere un’immersione concreta in eventi artistico-culturali e laboratoriali dove la dimensione individuale dei singoli si proietta all’interno di un contesto sociale collettivo.

Venerdì 29 giugno HERBARIUM Workshop_56 condotto da Andrea Caretto | Raffaella Spagna Un’esperienza laboratoriale immersa nella natura del parco del PAV, di oltre 23.000 mq che avrà luogo venerdì 29 giugno dalle ore 10.00. La prima sessione di laboratorio inizierà con la narrazione, attraverso la documentazione video e fotografica, del progetto Libera Scuola del Giardino che ha visto la preziosa partecipazione di Caretto|Spagna nelle sue fasi generative, nella realizzazione collettiva di un orto-giardino dove vengono coltivate erbe officinali e aromatiche da trasformare in preparati, oltre che oggetto di ricerca scientifica e artistica attraverso la copia dal vero e la stampa a contatto. In questa giornata un nutrito gruppo di lavoro di bambini e adulti, con la conduzione delle Attività Educative e Formative del PAV si prenderà cura dell’orto attraverso la pratica del giardinaggio collettivo. Il pomeriggio di workshop vedrà poi la raccolta collettiva delle specie vegetali presenti nell’area verde con Andrea Caretto | Raffaella Spagna, per preparare i materiali costitutivi di un’installazione artistica che cataloga e conserva i campioni botanici: Herbarium. Il workshop è a partecipazione gratuita Prenotazione obbligatoria, sino a esaurimento posti, attraverso il modulo di iscrizione online. Per info: 011 3182235 – lab@parcoartevivente.it

Sabato 30 giugno I SEGRETI DELLA PIZZA ALLA PALA Dopo il successo degli ultimi eventi organizzati in collaborazione con Slow Food al PAV – Padiglione Arte Vivente di Torino, ecco un nuovo appuntamento: sabato 30 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, i maestri panettieri di Eataly Lingotto mostreranno come preparare una pizza alla pala fatta a regola d’arte. Dalla scelta degli ingredienti alla cottura perfetta, impareremo passo dopo passo a realizzare uno degli impasti più amati della nostra Panetteria. La cottura avverrà presso il “Focolare“, forno collettivo in terra cruda presente all’interno del parco, a cui seguiranno tante degustazioni gratuite. Ingresso libero e aperto a tutti gli appassionati In collaborazione con Slow Food Torino Città PAV – Parco Arte Vivente, via Giordano Bruno 31 Torino sabato 30 giugno dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Giovedì 12 e venerdì 13 luglio LA FOLLE DE CHAILLOT di Jean Giraudoux Spettacolo teatrale in collaborazione con Liberipensatori Paul Valéry – Emergency Gruppo Torino che vedrà il suo debutto il 12 e 13 luglio nella cornice prestigiosa del PAV – Parco D´Arte Vivente di Torino. In virtù delle riflessioni sempre molto attuali del Pavi si è deciso di devolvere l´incasso delle due serate ad Emergency che da anni si prende cura delle vittime di guerra e violenze. Jean Giraudoux scrive l´opera durante la seconda guerra mondiale, una favola paradossale e stravagante che ha per tema la corruzione, l´avidità, la follia dei potenti. ´Ma che cosa cercano? Hanno perso qualcosa?´. ´Cercano il petrolio: miseria, guerra, sudiciume. Un mondo miserabile´ La protagonista non accetta di vivere in un mondo in cui le cose vanno così male, così come non accetta di aver perso il suo boa di struzzo. E´ la Pazza di Chaillot. Musiche di Matteo Castellan e Antonio Dominelli Coreografie: Francesca Bovolenta – Antonio Dominelli Scene a cura di Antonio Dominelli giovedì 12 e venerdì 13 luglio alle ore 21.00

Sabato 28 luglio PIC-NIC al PAV con Eataly Evento in collaborazione con Slow Food Torino Città Ingresso libero e aperto a tutti gli appassionati PAV – Parco Arte Vivente, via Giordano Bruno 31 Torino sabato 28 luglio dalle ore 13.00 alle ore 16.00