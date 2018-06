Petrosino Estate 2018: presentato il cartellone delle manifestazion

Inserita in Cultura il 28/06/2018 da Direttore

Petrosino Estate 2018: presentato il cartellone delle manifestazioni

Inaugurazione ufficiale il 13 luglio in piazza Biscione. Torna Rockarossa. Il 2 agosto concerto di Roy Paci & Aretuska

Petrosino, 28.06.2018

Oltre 50 appuntamenti in quasi due mesi in tutto il territorio comunale: dalla musica all’arte, dall’artigianato allo sport, passando per il sociale, la cultura, l’ambiente e la legalità. Tutto questo è “Petrosino Estate 2018”, il cartellone delle manifestazioni estive predisposto dall’amministrazione comunale e presentato stamattina in conferenza stampa all’interno dell’aula consiliare. “Grazie al lavoro di squadra della nostra amministrazione presentiamo anche per il 2018 un calendario di manifestazioni estive di qualità, ricco e variegato”, ha evidenziato in apertura di intervento il Sindaco Gaspare Giacalone. Che ha aggiunto: “Continuare a investire sull’arte, sulla cultura, sulla musica, sul teatro e sulle nostre bellezze naturali per noi è molto importante, perché crediamo fortemente che ciò rappresenti un volano per la nostra economia. E i dati sul turismo ci danno ragione: dopo i record registrati a Petrosino già nel 2016, con la maggiore crescita percentuale tra tutti i comuni della provincia, anche nel 2017 abbiamo avuto numeri più che positivi, con un ulteriore aumento del 20% sul fronte degli arrivi e del 16,9% sul fronte delle presenze. Numeri che confermano il trend positivo per il nostro territorio sul fronte del turismo”.





All’incontro con la stampa presente al completo la giunta comunale: il Vicesindaco Rocco Ingianni e gli assessori Federica Cappello, Roberto Angileri e Luca Facciolo. “La programmazione estiva ha puntato molto sulla bellezza e sui talenti partendo, ovviamente, dalle associazioni locali che hanno partecipato ancora una volta al Bando delle Idee”, ha evidenziato l’assessore al turismo, Federica Cappello. “E’ un calendario”, ha aggiunto, “che racchiude tante eccellenze artistiche della nostra regione e prevede tantissimi appuntamenti di vario genere che coinvolgeranno tutto il territorio petrosileno”.





Tra le novità principali dell’estate 2018 spicca il ritorno a Petrosino dopo 21 anni di “Rockarossa”, manifestazione che si terrà in piazza Biscione il 3 e 4 agosto e che vedrà alternarsi sul palco importanti nomi del panorama rock indie italiano, band locali ed emergenti, con una serie di iniziative collaterali. A illustrare i dettagli della due giorni è stato in conferenza stampa il direttore artistico del festival, il musicista Gianfranco Marino. Presente all’incontro con la stampa anche Davide Colella, uno dei presentatori di “Rockarossa”. Il festival del rock sarà anticipato il 2 agosto, sempre in piazza Biscione, dal concerto di Roy Paci & Aretuska.





Altra novità di “Petrosino Estate 2018” è la collaborazione avviata dal Comune di Petrosino con la Farm Cultural Park di Favara (partner del progetto sono: OFL Architecture - Francesco Lipari; Amsterdam University of Applied Sciences + Valerio Perna; tconzero; Ligama + Make; SOU School of Architecture for children): saranno gli artisti del centro culturale indipendente made in Sicily, che si occupano di rigenerazione urbana, a curare l’installazione artistica che verrà posta in piazza Biscione e che verrà presentata alla cittadinanza il 13 luglio, in occasione dell’inaugurazione ufficiale delle manifestazioni estive. Inaugurazione ufficiale che si terrà a partire dalle 22 e che prevede anche il concerto “100 Sicilie” e a seguire lo spettacolo pirotecnico “Luci sul Mare”. Per la prima volta l’evento internazionale “Fuori Farm”, promosso dalla Farm Cultural Park, esce dal contesto di Favara per arrivare a Petrosino: un link che mette in relazione il mondo Farm/Favara con la programmazione estiva del Comune petrosileno. Nel dettaglio, in piazza Biscione gli artisti della Farm Cultural Park realizzeranno un’architettura ludica-sonora e interattiva intitolata “Message in a pipe”.





Ecco i prossimi appuntamenti di “Petrosino Estate 2018”: “Uniti si Vince”, manifestazione in programma domani (29 giugno) alle 16 nel Parco della Pace (in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale del Rifugiato); “Beach Clean Up”, iniziativa a cura dell’Asd “Mare club Biscione” in programma domenica (1 luglio) alle 9 lungo i litorali di Biscione e Torrazza.