Inserita in Politica il 28/06/2018 da Direttore Sicilia. Lupo: Governo Musumeci acceleri aiuti alle imprese. “Il presidente Musumeci sa bene che non sarà difficile certificare la spesa di fondi europei, in gran parte già effettuata, soprattutto per le infrastrutture. Il governo regionale dovrebbe invece preoccuparsi di accelerare gli aiuti alle imprese, dando attuazione ai bandi ed alle graduatorie per sostenere lo sviluppo produttivo e per creare nuova occupazione”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del PD all’Ars.

“Il governo regionale definisca inoltre il Piano strategico per lo sviluppo – aggiunge Lupo - necessario per avviare le Zone economiche speciali create dal governo Gentiloni”.