Inserita in Politica il 28/06/2018 da Direttore SICILIA E-SERVIZI. INGROIA: GIUSTIZIA È FATTA, RESTA L’AMAREZZA PER UN PROCEDIMENTO INGIUSTO E INUTILE "Finalmente giustizia è fatta. Dopo 4 anni la sentenza della Cassazione mette la parola fine a un procedimento che non avrebbe mai dovuto avere inizio e per il quale sono stato per anni attaccato senza motivo da più parti. Sono stato infatti messo ingiustamente sotto accusa per un provvedimento perfettamente legittimo, che ha messo al sicuro tanti posti di lavoro e l’intero patrimonio informatico del valore di centinaia di milioni che altrimenti sarebbero stati dispersi. Resta un’amara domanda: chi paga ora le spese di questo lungo procedimento inutile che neppure doveva essere iniziato? E chi risarcirà i danni conseguenti?". Così l´ex amministratore unico di Sicilia e-Servizi, Antonio Ingroia, commenta la sentenza con cui le Sezioni uniti civili della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dello stesso Ingroia, dell´ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta e di alcuni ex assessori e funzionari regionali, hanno deliberato l’improcedibilità del procedimento davanti alla Corte dei Conti su un presunto danno erariale loro contestato in relazione alle assunzioni nella società regionale dell´informatica degli ex dipendenti del socio privato.