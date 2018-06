Inserita in Cronaca il 28/06/2018 da Direttore PADRE NARCISO TAGLIA LA SOGLIA DEI 50 ANNI DI SACERDOZIO A festeggiarlo, fra gli altri vi saranno Mons. Domenico Mogavero, Vescovo di Mazara del Vallo, Mons. Salvatore Gristina, Arcivescovo di Catania e Mons. Giuseppe Manzella, Vescovo emerito di Cefalu’; nonche’ il sindaco Alberto Di Girolamo

La comunità religiosa marsalese è in festa. Uno dei suoi sacerdoti, apprezzato e stimato in tutta la Diocesi, compie sabato prossimo - 30 giugno 2018, cinquanta anni di sacerdozio. Si tratta di Padre Mariano Narciso, rettore del Santuario di Maria Santissima Addolorata e direttore Spirituale della Confraternita. Il presbitero, 77 anni, fu infatti ordinato sacerdote in Chiesa Madre a Marsala nel lontano 1968 dall’allora Vescovo della Diocesi di Mazara, mons. Giuseppe Mancuso. Per festeggiare Padre Narciso, sabato prossimo, a Marsala saranno presenti oltre al nostro Vescovo di Mazara del Vallo, Mons. Domenico Mogavero, anche l’Arcivescovo di Catania, mons. Salvatore Gristina e il Vescovo emerito di Cefalù, mons. Giuseppe Manzella. Tutti e tre gli alti prelati sono stati compagni di seminario, a Palermo, di Padre Narciso. Assieme vi saranno anche i familiari, il Sindaco della Città, Alberto Di Girolamo, nonché autorità civili e militari oltre a gran parte dei sacerdoti della Forania e a tantissimi fedeli. Le celebrazioni religiose in occasione del 50° di sacerdozio di Padre Narciso avranno inizio domani mattina, 29 giugno, alle 11,30 nel Santuario di Maria Santissima Addolorata, con l’Adorazione Eucaristica guidata dal vicario diocesano, don Vincenzo Greco e a cui prenderanno parte i sacerdoti della Forania. Nel pomeriggio – alle ore 19,00 - l’altro appuntamento sempre in Santuario. Qui si terrà una Veglia di ringraziamento animata da Don Giuseppe Inglese e alla quale parteciperanno i Confratelli e le Consorelle della Confraternita dell’Addolorata. Previsto anche un intervento dell’Arciprete monsignor Giuseppe Ponte. Sabato, 30 giugno, la giornata clou. Alle ore 18,45 dal Santuario dell’Addolorata muoverà alla volta della Chiesa Madre la processione introitale della solenne concelebrazione (ore 19,00), presieduta dal Vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Domenico Mogavero, nel corso della quale verranno celebrati i 50 anni di sacerdozio di Padre Mariano Narciso.

Questo il Curriculum Vitae di Padre Mariano Narciso a cura dell’Archivio Storico Diocesano di Mazara del Vallo

Sac. Don MARIANO NARCISO — nato a MARSALA il 02/02/1941 • ordinato Sacerdote: il 30/06/1968 nella Chiesa Madre di Marsala da Mons. Giuseppe Mancuso —Vescovo di Mazara del Vallo. Attualmente occupa il seguente incarico: Rettore del Santuario "Maria SS. Addolorata" — Marsala — dal 1996 Lo stesso ha ricoperto nel passato i seguenti incarichi: 1. — Animatore e Vice rettore del Seminario Vescovile di Mazara del Vallo dal 1968 al 1977; 2. — Economo del Seminario Vescovile di Mazara del Vallo — dal 1977 al 1979; 3. — Parroco della Parrocchia “S. Giovanni Maria Vianney " di Amabilina a Marsala dall’1/09/1979 al 1989; 4. — Parroco della Parrocchia “Madonna della Sapienza " di Sappusi a Marsala dall’1/02/1980 al 1984; 5. — Parroco della Parrocchia “S. Anna" di Marsala dall’1/09/1989 al 1996; 6. — Membro del Consiglio dei Consultori del Consiglio Presbiterale e Pastorale Diocesano; 7. – Notaio Attuario nella causa canonica per canonizzazione della Serva di Dio, Pina Sturiano da Partinico (12/12/1997) 8. -- Assistente ecclesiastico Azione Cattolica Ragazzi 9. — Delegato Diocesano per le Confraternite dal 1990 al 2015 10 — Cappellano dell’Ospedale “San Biagio” di Marsala dal 2000 al 2005 In possesso della Maturità Classica, ha conseguito la Licenza in Sacra Teologia il 28/021975 presso la Facoltà Teologica Latenarense di Roma Ha insegnato per 20 anni Religione, dal 1968 al 1988, presso le Scuole Medie Statali “Luigi Pirandello” e “Grassa” di Mazara del Vallo e presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Giuseppe Garibaldi” di Marsala. Il primo gennaio del 1983 le è stata conferita l’onorificenza di Canonico della Collegiata della Chiesa Madre di Marsala.