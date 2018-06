Inserita in Cronaca il 28/06/2018 da Direttore TOLLERANZA ZERO CONTRO L’ABBANDONO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI Sono oltre 50 i verbali elevati nelle Zone 1 e 2 dove si attua il servizio porta a porta

“Prosegue l’azione della Polizia Municipale per contrastare il triste fenomeno dell’abbandono dei rifiuti indifferenziati per le vie cittadine nelle zone dove il servizio di raccolta differenziata porta a porta è già iniziato. Nonostante gli sforzi però ancora qualcuno si ostina ad abbandonare i sacchetti indifferenziati negli angoli delle strade. I pattugliamenti del territorio, al fine di combattere l’inciviltà ed il malcostume, continueranno anche nei prossimi mesi, ma è necessaria la collaborazione dei tanti cittadini civili che vivono nella nostra Città per denunciare chi si ostina a infrangere le regole”.

Lo ha detto il Sindaco della Città, on Nicola Cristaldi, comunicando che proseguono i controlli del territorio da parte del locale Comando di Polizia Municipale per combattere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti indifferenziati per strada.

“Nel corso dei diversi pattugliamenti – ha aggiunto il comandante dei vigili urbani, Salvatore Coppolino - abbiamo già elevato oltre 50 verbali nei confronti di soggetti che hanno gettato i rifiuti per terra in maniera indifferenziata non rispettando né il calendario né le modalità previste dalla raccolta differenziata. Non tollereremo più – ha concluso il dirigente – l’abbandono indiscriminato dei rifiuti”.

Si ricorda inoltre che prosegue, sino al 30 Giugno 2018, la distribuzione dei KIT presso il Palazzetto dello Sport di Mazara del Vallo per i residenti della ZONA 3 quella indicata dal perimetro compreso tra: il lato sx del Fiume Mazaro, la SS 115; la Via Mario Fani e che confina a sud con il Lungomare Fata Morgana ma anche per coloro i quali, residenti nella Zona 1 e 2 ancora non hanno provveduto al ritiro. I mastelli non hanno alcun costo ed il Palazzetto sarà aperto ogni giorno, escluso la domenica, dalle 09,00 alle 12,30. Per la sola giornata di Sabato 30 Giugno è prevista anche l’apertura pomeridiana dalle 15,00 alle 18,30.

Il nuovo sistema di raccolta differenziata Porta a Porta, che è già iniziato nelle Zone 1 e 2, prevede nei giorni DISPARI (Lunedì, Mercoledì e Venerdì) la raccolta dell’umido organico (contenitore MARRONE) ed del secco residuale (contenitore GRIGIO). Nei giorni PARI (Martedì, Giovedì e Sabato) invece i rifiuti multi materiali(contenitore BLU) e il vetro (contenitore VERDE).

E’ possibile verificare la propria zona di appartenenza grazie alla mappa interattiva realizzata da di un nostro concittadino, Maurizio Foderà. Attraverso il link: https://goo.gl/87pHri si può accedere alla ‘MAPPA INTERATTIVA MAZARA SI DIFFERENZIA’ e sapere con facilità, in base alla propria residenza, se è il proprio turno o meno. Consultare la mappa è semplicissimo, basta inserire la via di residenza e verranno fornite tutte le indicazioni necessarie.

Mazara del Vallo 28 Giugno 2018