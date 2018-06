Inserita in Cultura il 28/06/2018 da Direttore

TEMPO DI STAR IN SICILIA

DAL 29 al 1 LUGLIO

ELEONORA GAGGERO CON DIMMI CHE CI CREDI ANCHE TU





MENTRE DAL 2 AL 5 ARRIVA

FEDERICA CARTA CON MAI COSI´ FELICE

Da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio Eleonora Gaggero, giovanissima star di Alex & Co., attrice al cinema e in TV (Non c´è Campo di Moccia, serie RAI Scomparsa ecc.), autrice per Fabbri editori sarà inSicilia in un mini tour tra le librerie del territorio per il firmacopie del suo nuovissimo romanzo Dimmi che ci credi anche tu uscito a fine maggio e da subito in classifica. Il libro è l´attesissimo sequel del best seller Se è con te sempre, uscito a settembre 2017, che ha venduto oltre 24 mila copie.

Nel nuovo romanzo continuano le avventure della giovane Effy alle prese con i primi successi da attrice a Los Angeles e con amicizie e amori vecchi e nuovi.

Eleonora Gaggero, 16 anni, genovese, ha una carriera in forte ascesa come attrice di Tv e cinema, sia in Italia che all´estero dove ha molti progetti, oltre che come modella. Proprio come la sua Effie, infatti, l’autrice è appena stata a Los Angeles per lavoro. Tra tutti i suoi impegni, però, rimane la voglia di mettersi in gioco anche come autrice di romanzi per ragazzi che scrive con grande passione e con l´entusiasmo che contraddistingue la sua giovane età.





Da lunedì 2 luglio a giovedì 5, invece, sarà la volta di Federica Carta, giovane cantante e conosciutissima star di Amici, che dopo gli ultimi successi musicali ha scelto di usare parole e pensieri "scritti" per emozionare il suo pubblico.

Mai così felice è un insieme di fotografie, pensieri e racconti dell´autrice secondo il tema delle emozioni, dalla felicità, alla rabbia, dall´euforia allo sconforto attraverso i quali Federica si mette veramente a nudo raccontando fatti e momenti importanti, felici ma anche dolorosi, della sua vita.

Anche il libro di Federica ha ottenuto grande riscontro entrando di diritto in classifica nella varia.





Ecco il programma dettagliato delle tappe e delle librerie siciliane che accoglieranno Eleonora e Federica:





Eleonora Gaggero

V 29 – h 16.30 - CATANIA

Libreria cavallotto/Ubik

corso Sicilia 91





S 30 – h 17 - PALERMO

LaFeltrinelli Libri e Musica

Via Cavour, 133





D 1 luglio – h 19 - Sciacca

Libreria UBIK

Via Giuseppe Licata, 88









Federica Carta

L 2 Luglio ore 18.30 – CATANIA

Mondadori Bookstore – Via Roma 18





MA 3 Luglio ore 18.30 – MILAZZO

Mondadori Bookstore – Via Giacomo Medici, 35





ME 4 Luglio ore 18.30 – PALERMO

Mondadori Bookstore

CC Forum – Via Filippo Pecoraino Località Roccella





G 5 Luglio ore 18.30 – SCIACCA

Mondadori Bookstore – Via Garibaldi, 44/46