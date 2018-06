Inserita in Politica il 28/06/2018 da Direttore Partanna, si è insediato il nuovo Consiglio comunale Catania: “Auspico un clima costruttivo per una proficua attività”

PARTANNA. Si è insediato il nuovo Consiglio comunale della città di Partanna. Nel corso della seduta i 16 consiglieri e il sindaco hanno giurato assumendo formalmente le relative funzioni. L’Aula ha quindi proceduto alla elezione del presidente del Consesso civico con la riconferma dell’uscente Massimo Cangemi, il più eletto fra le fila della maggioranza, e come vicepresidente di Mimma Amari, al suo primo incarico da consigliere. “Rivolgo un sentito ringraziamento – ha affermato il neoeletto Massimo Cangemi – ai colleghi consiglieri che mi hanno dato la fiducia e la possibilità, ancora una volta, di ricoprire questa importante e prestigiosa carica. Svolgerò il mio ruolo con impegno e dedizione garantendo le prerogative di tutti i consiglieri comunali e facendo applicare leggi, Statuto e Regolamento. Auspico che, nel pieno rispetto dei ruoli fra maggioranza e opposizione, questo nuovo Consiglio comunale possa, attraverso un sano confronto nel merito delle proposte, apportare un contributo determinante per la crescita della nostra comunità”. Dello stesso tenore le considerazioni del sindaco Nicolò Catania che ha evidenziato il clima di armonia e distensione riscontrato nella prima seduta del Consiglio e ne ha sottolineato l’importanza quale condizione indispensabile anche in futuro per una proficua attività nell’interesse della cittadina. “Ho apprezzato la serenità e l’atteggiamento costruttivo tenuto dalla maggioranza e, nell’ambito delle proprie posizioni, anche dall’opposizione – ha commentato al termine della seduta il primo cittadino -. La crescita che auspichiamo per Partanna necessita infatti di un equilibrio che ritengo sarà garantito anche dalla composizione del Consiglio, formato da otto uomini e otto donne. Una presenza femminile importante e variegata alla quale guardo con favore e che ritengo contribuirà a dare un’impronta più equa e bilanciata alle azioni da intraprendere”. Catania ha quindi augurato un buon proseguimento di lavoro ai consiglieri riconfermati e ha sottolineato l’apporto di nuove idee e il contributo che i nuovi componenti potranno dare per la crescita della comunità. Infine un augurio all’opposizione e in particolare al candidato sindaco Francesco Crinelli per l’elezione a consigliere “grazie anche a una norma che ha dato giustizia, portandolo in aula e assicurandogli di spendersi in prima persona”.