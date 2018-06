Inserita in Cultura il 28/06/2018 da Direttore Presentazione del volume: Il passato che chiama Libridine

Venerdì 29 Giugno 2018 ore 18,30 - Circolo del Tennis - Contrada Milo – Trapani Presentazione del volume "Il passato che chiama" di Maurizio Castelli libridine editore



Interventi:

Rosario Agliano

Alessandra Camassa

Stefano Fontana



Letture: Barbara Lottero



Biografia e Bibliografia - Maurizio Castelli – Trapani (1957-2016).



Un trascorso nello sport agonistico nel calcio e nel tennis con buoni risultati. È stato Istruttore della Federazione Italiana Tennis. Ha lavorato nel mondo del credito ed è stato funzionario di banca. Ha già pubblicato due romanzi, dal titolo: “Lo scinco nero” e “Una vita con due nomi”. Ha lasciato altre opere narrative inedite: “La scelta”; “I girotondi dell’ipocrisia”; “La certezza di un sogno”; “La crudeltà dei numeri”; “Una storia da venti dollari”.

Dalla prefazione di Stefano Fontana: “... La vis che anima il protagonista non ha niente a che vedere con la violenza utilitaristica e gangsteristica, ma è sicuramente propria di un carattere forgiato in secoli di governi dispotici e arbitrari, in cui l’ingiustizia poteva combattersi soltanto protetti dall’oscurità e dal segreto, pur senza perdere di vista i rapporti di forza perché c’est l’argent qui fait la guerre”.

Maurizio Castelli, non più con noi da due anni, ha donato ai familiari, agli amici e a un pubblico più ampio, composto da noi lettori, una eredità del tutto eccezionale: i suoi scritti, pregni di una attenta ricerca della parola e intrisi di una profonda analisi sull’animo umano. Lo scorso anno sono stati presentati due sue narrazioni: “Una Vita con due nomi” e “Lo scinco nero”. Adesso è la volta del terzo romanzo di Maurizio Castelli “ Il passato che chiama”, una fitta trama di intrecci tra presente e passato, tra Sicilia e Canada, tra dolori antichi e spietate competizioni d’affari. Ciò che emerge, più di ogni altra cosa, è uno spessore umano mai banale e sempre pronto ad uno sguardo complesso sulle vicende narrate. L’ingresso all’appuntamento è aperto a chi vorrà scoprire questa passeggiata narrativa che non manca di colpi di scena; sarà anche un maniera gentile per ricordare Maurizio e magari conoscerlo più approfonditamente.