Inserita in Economia il 27/06/2018 da Direttore Palermo - Seminario Sicilia Seafood: Qualità, Marketing e Valore Aggiunto “Sicilia Seafood: Qualità, Marketing e Valore Aggiunto” DALL’ANALISI DELLE DINAMICHE DI MERCATO ALLE STRATEGIE DI MARKETING PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI ITTICI SICILIANI SEMINARIO

Palermo, martedì 3 luglio 2018 - ore 9.30-13.30 Palazzo dei Normanni - Sala Gialla





Saluti

Gianfranco Miccichè - Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana



Introduzione

Dario Cartabellotta - Dirigente Generale della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana



Relazioni:



- “La filiera ittica siciliana: Tendenze recenti e sviluppi possibili”

Gioacchino Fazio - Professore Associato di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell’Università degli Studi di Palermo



- “Nella mente dei consumatori: conoscenze, attese e desideri alla guida dei comportamenti. Quali strategie per il Marketing dei prodotti ittici”

Vincenzo Russo - Professore Associato di Psicologia dei Consumi e Neuromarketing della Libera Università di Lingue e Comunicazione di Milano



- “Principali criticità e potenzialità dei prodotti ittici siciliani”

Valentina Tepedino - Direttrice di Eurofishmarket e Coordinatrice Nazionale del Gruppo di lavoro sui Prodotti Ittici della Società di Medicina Veterinaria Preventiva



- “Il sistema delle sanzioni e la prevenzione delle condotte illecite nella pesca illegale: profili attuali e prospettive future di riforma. Etica e valori del prodotto pesce”

Daniela Mainenti - Professoressa Associata di Diritto Processuale Penale della Facoltà di Giurisprudenza Link Campus Università Catania



- “Investimenti per la trasformazione ittica del FEAMP 2014-2020 – Stato dell’arte”

Giuseppe Dimino - Dirigente Servizio Trasformazione e Acquacoltura del Dipartimento Regionale delle Pesca Mediterranea



- “Investimenti per la commercializzazione dei prodotti ittici: il ruolo delle OP”

Presentazione Bando a regia “Misure in favore della commercializzazione” – Mis. 5.68 FEAMP 2014-2020

Leonardo Catagnano - Dirigente Servizio Sviluppo Locale del Dipartimento Regionale delle Pesca Mediterranea



Interventi programmati

Tony Scilla – Presidente Agripesca Sicilia

Giovanni Basciano – Responsabile AGCI Sicilia

Nino Accetta – Responsabile Federcopesca Sicilia

Salvatore Martello – Rappresentante CO.GE.P.A. di Lampedusa e Linosa



Conclusioni

Edy Bandiera - Assessore Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana