Inserita in Cronaca il 26/06/2018 da Direttore Marsala - Via Colocasio - chiusura per lavori rete fognante Proseguono in via Colocasio i lavori per la realizzazione della rete fognante. Da domani, 27 giugno - e per quasi un mese - resterà chiuso al transito e alla sosta veicolare il tratto della stessa strada compreso tra la via Cattaneo e corso Gramsci. Lo dispone un provvedimento della Polizia Municipale sulla scorta della richiesta del direttore dei suddetti lavori.