Inserita in Politica il 26/06/2018 da Direttore NOTA DELLA CONSIGLIERA COMUNALE LUIGIA INGRASSIA Ancora una volta nessuna programmazione per l’estate marsalese. La quarta estate marsalese che, a stagione inoltrata, non presenta nessun cartellone. Ancora una volta ritardo che lascia spazio all’improvvisazione e che non lascia dubbi sulla voluta inefficienza programmatica che penalizza la nostra città. Eventi, spettacoli, cultura e intrattenimento andrebbero programmati per tempo, inseriti in un cartellone e pubblicizzati anziché essere slegati e dettati dalla occasionalità. Manca un’idea di città turistica ed anche quest’anno si perde l’occasione di catalizzare turisti con eventi rappresentativi e caratterizzanti della nostra città. Non si può impegnare una considerevole somma per il cartellone degli spettacoli teatrali solamente per l’inverno, cartellone che ancora quest’anno ha purtroppo registrato una plateale assenza di pubblico e che pertanto va rivisto e riformulato.

Luigia Ingrassia - Consigliera comunale Marsala