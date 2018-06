Inserita in Politica il 26/06/2018 da Direttore PD: investire per formare nuova classe dirigente. Approvato in Commissione ddl su politiche giovanili. “Investire sulle politiche giovanili è la strada da percorrere per la formazione della futura classe dirigente siciliana e questa proposta di legge rappresenta un vero e proprio cambio di rotta, un’opportunità che non possiamo perdere”. Così il presidente della commissione Cultura Formazione e Lavoro all’Ars commenta l’approvazione del testo presentato dal Pd che riorganizza il settore delle politiche giovanili nell´isola e votato oggi in commissione.

“ Investire sui giovani e sulla loro crescita umana, culturale e professionale, sul loro reale coinvolgimento e la loro responsabilizzazione, significa investire sul futuro di un determinato territorio – sottolinea il primo firmatario del disegno di legge Michele Catanzaro - un concetto elementare che fino ad oggi la classe politica regionale aveva pensato bene di non applicare. Noi invece lo abbiamo fortemente sostenuto. Vogliamo creare le condizioni affinché si possa rilanciare un dialogo fra istituzioni regionali e mondo dei giovani. L’istituzione di un Forum giovanile con funzione propositiva e consultiva per il Governo regionale può aprire alla possibilità di un confronto tra il mondo dei giovani e le istituzioni”. Inoltre, la nostra Regione può essere finalmente rappresentata a livello nazionale.

“ Mi auguro che il testo di legge arrivi nel più breve tempo possibile e auspico un’ampia condivisione dell’aula – conclude Sammartino – affinché finalmente anche la Sicilia, come altre regione d’Italia, possa dotarsi di una legge che punti a programmare e pianificare interventi e politiche rivolti ai giovani”.