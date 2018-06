Inserita in Politica il 26/06/2018 da Direttore Sicilia. Deputati PD: riforma Esa scompare da ddl ´collegato´, Musumeci chiarisca “Ci chiediamo che fine abbia fatto la riforma dell’Esa voluta dal presidente della Regione: prendiamo atto infatti che la bandiera di tutte le riforme del governo Musumeci è scomparsa come d’incanto dal ddl ‘collegato’ in discussione in commissione Bilancio”. Lo dicono il capogruppo del PD all’Ars Giuseppe Lupo ed i parlamentari Antonello Cracolici, Baldo Gucciardi e Luca Sammartino che oggi hanno partecipato ai lavori della commissione.

“Evidentemente la polemica suscitata dal presidente Musumeci sul presunto ostruzionismo dell’Ars rispetto alle riforme proposte dal suo governo è infondata. La verità - aggiungono i parlamentari del PD - è che il governo regionale non ha alcun progetto di riforma degno di questo nome. Il governo Musumeci ha perso la bussola al punto che un giorno propone una riforma e il giorno dopo la cancella con il bianchetto”.