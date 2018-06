Da Shanghai a Salina per parlare del film su Lamborghini - Maria Grazia Cucinotta

Inserita in Tempo libero il 26/06/2018 da Direttore

MESSINA (26 giu) – Maria Grazia Cucinotta è la protagonista assieme ad Antonio Banderas e Alec Baldwin di "Lamborghini The Legend", ultimo film del regista Bobby Moresco, Premio Oscar per "Crash", che racconta la storia del celebre Ferruccio Lamborghini: retroscena e curiosità del set internazionale saranno svelati in occasione della VII edizione di "Marefestival Salina - Premio Troisi", da mercoledì 11 a domenica 15 luglio. Cinque giorni di full immersion nel mondo del cinema cui si affiancano varie iniziative culturali; quest´anno però con una formula completamente rinnovata rispetto alle edizioni precedenti (a partire dal nuovo logo con la bicicletta del Postino) e qualche sorpresa. L´appuntamento eoliano, fin dal 2013, ha come madrina l´attrice e produttrice messinese che in quest´ultima pellicola veste i panni di Annita Lamborghini, moglie di Ferruccio, interpretato da Banderas, mentre Baldwin è Enzo Ferrari. La Cucinotta, in questi giorni in Cina per l´anteprima del kolossal, aprirà come sempre il festival del cinema di Salina mercoledì 11 luglio insieme con illustri registi e attori, intervenendo alla conferenza stampa nella terrazza dell´Hotel Santa Isabel a Malfa e, subito dopo, prenderà parte a un talk show esclusivo al Lido Gharb di Lingua.





Marefestival, appuntamento particolarmente atteso dal pubblico e dai media, grazie al ricco e prestigioso parterre di artisti che, sul palco delle piazze di Santa Marina Salina e Malfa, hanno ricevuto il riconoscimento in ricordo del grande attore napoletano, indimenticabile figura del cinema italiano, da Matt Dillon a Sergio Castellitto passando per Pasotti, Leo, Impacciatore, Autieri, Solarino, Veronesi, Haber, Greggio, Bobulova e tantissimi altri. "Annunceremo i nomi degli ospiti di questa edizione e i dettagli del programma - spiega il direttore artistico Massimiliano Cavaleri - martedì 3 luglio (ore 17.30) al Marina del Nettuno nella consueta serata messinese che lancia il festival".





Nel 2017 si è registrato il sold out di presenze nelle strutture ricettive dell´isola: Marefestival, evento nato nel comune di Santa Marina Salina con l´amministrazione di Massimo Lo Schiavo e che poi ha abbracciato Malfa, si conferma un evento di forte richiamo turistico, particolarmente apprezzato dagli attuali sindaci Domenico Arabia e Clara Rametta. Anche quest´anno proiezioni di film, tutti usciti nel 2018, incontri a tu per tu con attori e registi, presentazioni di libri, concerti e momenti dedicati al glamour; un documentario speciale della "Fundaciòn Pablo Neruda" (poeta Premio Nobel che ispirò "Il Postino"), ente che ha ricevuto in Cile il Premio Troisi a marzo scorso. "Gli eventi di Marefestival sono gratuiti - ricorda l´organizzatrice Patrizia Casale - abbiamo anticipato le date di circa una decina giorni rispetto al 2017 per aiutare Salina in un periodo non di altissima stagione e lanciare l´estate già a partire dall´11 luglio".





Oltre ai sindaci e ai rispettivi assessori al Turismo Linda Sidoti e Luciano Sangiolo, saranno presenti il segretario di Prima Sicilia, associazione promotrice dell´evento, Francesco Cappello, la conduttrice Marika Micalizzi, che si alternerà con la collega Nadia La Malfa; il main sponsor Commerciale Gicap Spa, rappresentata dal direttore generale Valentina Capone e dal direttore vendite Giovanni Capone; altri partner, tra cui il CRAL Provincia Messina e l´imprenditore Ivo Blandina, "padrone di casa" del Marina del Nettuno. Guest star della press conference: Davide Riccardo, appena 18enne, unico ballerino italiano del "New York City Ballet", pronto per ricevere a Salina una Targa Argento per il suo straordinario talento.





