LE OO.SS. INCONTRANO IL PREFETTO DI TRAPANI

In data 26 giugno 2018, le OO.SS. SAPPe - OSAPP - SiNAPPe - FNS CISL PATP, - UGL hanno incontrato il Prefetto di Trapani dott. Darco PELLOS.

Nel ringraziare per la disponibilità e l’attenzione dimostra nei confronti della Polizia Penitenziaria al Prefetto, quale garante della sicurezza della provincia di Trapani, le OO.SS. hanno esposto le lagnanze del personale di Polizia Penitenziaria che operano presso le strutture di Castelvetrano, Favignana e Trapani chiedendo di prendere contatti con l’Amministrazione Penitenziaria Regionale e Nazionale.

Al Prefetto è stato spiegato inoltre, che le carenti risorse umane e strumentali oltre ad un appiattimento dei diritti contrattuali del personale, determinano di fatto, un problema di sicurezza che può influire sul territorio.

Il Prefetto, nel prendersi carico delle segnalazioni formulate dalle OO.SS., ha detto che redigerà una nota dettagliata da inviare al Ministro della Giustizia e agli Uffici Superiori del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, al fine di rappresentare la delicata questione che affligge il personale di Polizia Penitenziaria che lavora nella Provincia di Trapani.