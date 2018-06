Inserita in Politica il 26/06/2018 da Direttore Incontro-dibattito sulla riforma del terzo settore Anas Lazio L´incontro-dibattito sulla riforma del terzo settore è in corso di svolgimento a Roma presso la Sala del Circolo Ufficiali dell´Esercito. Il Convegno è organizzato dall´Associazione Nazionale di Azione Sociale, Anas Lazio, per discutere sulla riforma del terzo settore. In modo particolare i relatori stanno puntalizzando che in qualche modo, sotto alcuni punti di vista, la riforma avrebbe tentato di appiattire le Associazioni a vantaggio di quelle che sono le Cooperative e le Imprese Sociali. Distruggendo così tutto quel mondo del volontariato e dell´associazionismo che invece è uno spaccato del nostro Paese che è stato sempre caratterizzato per questo aspetto. "Ci si augura -ha detto il portavoce dell´Associazione- che la politica prenda atto della delicata e particolare situazione che si sta dibattendo, parlando della riforma e che vi ponga, con urgenza, rimedio. Anche perché, leggendo attentamente tutta la riforma, si può constatare che primo luogo, sono stato escluse da essa le Associazioni di Protezione Civile, creando così un grosso danno; in secondo luogo il mondo dello Sport, che è particolarmente importante, viene accennato in modo molto blando."