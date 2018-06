Inserita in Cultura il 26/06/2018 da Direttore Prima edizione del Premio letterario “I quattro elementi - Acqua, Aria, Terra, Fuoco”

Il comitato organizzatore in occasione della 2ª edizione della manifestazione d’arte e cultura, Wondertime, nata da un’idea di Rossella Pezzino de Geronimo, indice la creazione di un premio letterario incentrato sul tema dei “Quattro elementi: Acqua, Aria, Terra, Fuoco” che è il tema portante dell’edizione di quest’anno. La partecipazione al premio avviene tramite la segnalazione di almeno un componente della giuria, composta da un presidente e altri quattro membri, di un’opera di narrativa (romanzo o racconto) pubblicata in lingua italiana nei due anni che precedono quello in corso. La quartina finalista verrà presentata a Catania il 9 settembre. Tutti i componenti della giuria sceglieranno l’opera vincitrice che verrà premiata nella serata conclusiva del 5 ottobre successivo. L’autore dell’opera vincitrice sarà invitato alla serata finale a spese dell’organizzazione e riceverà un premio in denaro di euro 500. Egli dovrà, però, assicurare la sua presenza, pena la decadenza dal premio. La Giuria è così composta: Presidente: Barbara Bellomo (scrittrice); Daniela Bonanzinga (libraia e libera lettrice); Simona Lo Iacono (scrittrice); Lucilla Todaro (promotrice gruppo di lettura ´Son comuni le cose degli amici´; Vito Sorbello (traduttore).