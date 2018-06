Inserita in Cronaca il 26/06/2018 da Direttore Domani la commemorazione delle Vittime della Strage di Ustica a Capo Boeo "STRAGE DI USTICA”. MOSTRA DOCUMENTARIA A PALAZZO VII APRILE

Seconda tappa oggi a Marsala del programma per il “38 Anniversario della Strage di Ustica”. Dopo sabato scorso, con l´iniziativa ambientale a Capo Boeo – qui è collocata una lapide commemorativa – l´Associazione “Parenti delle Vittime” ha allestito una mostra documentaria a Palazzo VII Aprile. Un´interessante esposizione fotografica, corredata da articoli di stampa su quel terribile disastro aereo del 1980 in cui persero la vita 81 persone: tra queste, pure i marsalesi Vito Fontana, Carlo e Francesca Parrinello. All´apertura della mostra – con immagini di quello che restò del DC9 dell´Itavia esploso mentre sorvolava Ustica – erano presenti anche il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano, il suo vice Arturo Galfano e l´assessore Andrea Baiata. Oltre alle foto, quei tragici fatti sono ricostruiti anche attraverso un video: il tutto visitabile sia di mattina (ore 10:30 /13:00) che di pomeriggio (16/20), fino a domani. E proprio domani, 27 giugno – giornata in cui ricorre il 38° Anniversario – la cerimonia commemorativa alle “due rocche” di Capo Boeo concluderà il programma curato dall´Associazione “Parenti delle Vittime della Strage di Ustica”.